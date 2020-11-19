Duoday与2020第24届帮助残疾人就业周

新冠病毒疫情没有影响到2020年第24届欧洲帮助残疾人就业周（SEEPH）在法兰西的举办。这一旨在促进残疾人就业的活动在法国的焦点之一就是11月19日的全法第三届双向互助日（Duoday）。

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在欧洲议会的支持下，2020年第24届欧洲帮助残疾人就业周（SEEPH）于本周一（2020年11月16日）开始，预计将于星期天（2020年11月22日）结束。在法兰西，第24届欧洲帮助残疾人就业周期间的最大关注热点，就是11月19日周四组织开展的全法第三届双向互助日（Duoday）。

据法国残疾人协会网站中的介绍，举办欧洲帮助残疾人就业周活动的目标，旨在用一周时间，为企业ˎ 政界ˎ 协会ˎ 公民社会与求职的残疾人士牵线。

2020年11月16日周一下午，法国财经部长Bruno Le Maireˎ 法国就业部长Élisabeth Borne，等政府高官，随同法国政府中负责残疾人事务的国务秘书Sophie Cluzel一起出席了在巴黎举行的欧洲帮助残疾人就业周（SEEPH）开幕式。

让危机成为向包容性就业转型的机遇

法国政府中负责残疾人事务的国务秘书表示，危机不应妨碍这种极佳的交流。人们应有创造力，适应在封城状况下，保持社交距离开展双向交流的形式。让这一危机成为向包容性就业转型的机遇，敢于雇佣员工。。。

本台RFI周四也以视频交流形式，参加了2020年法国第三届Duoday双向互助日活动。