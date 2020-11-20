新冠病毒：全球确诊约5687万 超过136万人死亡

法新社官方数据显示，截至格林威治标准时间20日11点，全球至少136万914人死于新冠病毒，至少5687万2830例确诊。法国20日新增确诊病例为22882例；381人死亡；疗养院死亡人数为757。死亡总数为1138。

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法新社汇总各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球19日通报新增1万1100人病殁、66万1056起确诊病例。根据通报数据，新增病死人数最多国家依序为美国（2239死）、意大利（653死）与波兰（626死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计25万2555人病故、1171万7947例确诊，至少435万789人已康复。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有131人染疫丧命；接下来依序为祕鲁（108人）、西班牙（90人）、阿根廷（81人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计43万584死、1229万6964例确诊；欧洲累计35万9528死、1575万6373例确诊；美国和加拿大共计26万3811死、1203万1955例确诊。

亚洲共计18万5071死、1167万4304例确诊；中东地区共计7万2281死、305万3742例确诊；非洲共计4万8698死、202万9393例确诊；大洋洲共计941死、3万99例确诊。