法“黑色星期五”购物促销活动延期一周

感恩节后涌向街头疯狂购物的景象在疫情严重的当今已经改为网上购物。本应于11月底网上大促销活动黑色星期五在众多小商贩的抗议下决定推迟一个星期。法国总统马克龙预计将于11月24日再次向全国民众发表电视讲话。竞争不过超市和亚马逊等小商业都期盼着总统快些宣布解禁的措施。

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法国黑色星期五本应在11月27日开始，商定后推迟至12月4日。但由于二次“封城”囤积的货物使得小商贩们坚决反对亚马逊抢先一步。在财政部长和商业和分销联合会（FCD）总代表参与下，11月20日亚马逊同意推迟一个星期的网上促销活动，以创造一个和其他零售商“公平竞争”的局面。

法国商业和分销联合会（FCD）总代表雅克·克雷塞尔（Jacques Creyssel）解释说，逐步解禁的方案很快将出台。什么时候非必需品商业可以重新开张，这将由法国总统来宣布。我们的工作是创造最有利的条件，以便授权在本周结束时重新可以营业。

此前法国政府政府明确告诉我们，它认为从防疫的角度来看，在展开大规模的促销活动，吸引众多消费者的情况下，贸然让商店再次开门。

法国《UFC-Que Choisir》协会多次警告政府，这种来自美国的营销和促销活动每年都在日益普及。但“黑色星期五也存亡许多骗局和虚假促销。根据法国工商会的统计；黑色星期五的营业额曾高达60亿欧元。

法国财政部长在推迟一个星期决定作出之后表示：达成一致协议的目的是允许商店在最大防疫措施保障条件下在不久的将来让非必需品商业重新开业。

法国在线零售协会Fevad主席弗朗索瓦·蒙博伊斯Francois Momboisse担心政府是在做表面文章。他希望11月27日所有的商业都可以正常营业。

亚马逊在决定把黑色星期五促销活动推迟一个星期之后，法国电商平台Fnac Darty

也决定跟进。

法国中小企业联合会主任弗朗索瓦·阿斯兰（Francois Asselin） 对政府20日达成的协议表示担忧。他表示，黑色星期五是全球性质的促销活动。法国一个国家决定推迟一个星期，但大家仍可以在欧洲的其他国家购到便宜实惠的商品。

他还表示：许多国际网站和分销商经营时带有法语翻译，这样的全球电子商务平台仍可以吸引无数的法国顾客。他对政府这一决定是否会奏效表示怀疑。