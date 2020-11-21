欧洲疫情肆虐 法国最严重

欧洲累计确诊病例数周五超过了1,500万例，随着冬季到来，该地区感染人数激增，大约每四天就新增100万例。法国已超过俄罗斯，成为欧洲疫情最严重的国家。

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据路透社报道，欧洲累计确诊新冠病例数突破1500万例，法国疫情最严重。

根据路透社的统计，欧洲累计确诊病例数周五超过了1,500万例，随着冬季到来，该地区感染人数激增，大约每四天就新增100万例。到目前为止，欧洲至少累计确诊15,046,656例感染者，累计病亡人数达344,401，确诊病例和死亡病例数均占全球总数的四分之一。

路透社透的一项分析说，欧洲病例数达到500万例用了九个月，但随后在不到两个月的时间里病例数就激增了1,000万例。欧洲人口数量仅占世界人口的十分之一，但累计确诊病例数和病亡数分别占全球总数的26%和25%。目前，全球累计确诊病例数达5,690万例，死亡病例数达130万例。最近全球每新增100例确诊病例中，约有39例来自欧洲国家。

据路透社说，法国已超过俄罗斯，成为欧洲疫情最严重的国家。法国目前的疫情严重程度仅次于美国、印度和巴西。根据路透社的统计，欧洲确诊病例总数的约27%来自法国和俄罗斯。