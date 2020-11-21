法杀妻焚尸案： 凶手被判25年有期徒刑

法国三年前发生的一起杀妻焚尸案21日庭审结束。罪犯在法庭供认不讳，总检察长要求定罪“终身监禁”没被采纳，这名36岁计算机“科学家”最终被判25年监禁。他的律师表示被告不会再上诉。这起轰动全法上下和媒体的杀妻案，不仅手段残酷；而且在案发后，杀人犯装疯卖傻，欺骗警方；欺骗媒体；欺骗对他倾注了全部爱的岳父和岳母。罪犯在庭审宣布判决前对岳父和岳母说了两声对不起、对不起。可惜年仅32岁的阿莱克西雅(Alexia)无法听到他前夫在法庭上给父母的道歉。

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2020年11月16日，法国东部城市沃苏勒（Vesoul）重罪法庭开庭审理三年前发生的一起杀妻焚尸案。坐在被告席上的是阿莱克西雅(Alexia)的丈夫-乔纳唐·达瓦尔(Jonathannn Daval)。阿莱克西雅16岁就结识了自认可以给她一生幸福的乔纳唐。不曾想，10多年“美满的”夫妻生活让她过早离开了人世间。

2017年10月28日，沃苏勒警察局接到乔纳唐报案，他说，妻子上午9点去森林晨练至今不见踪影。三天后，人们在离乔纳唐-达瓦尔住家不远的森林中发现了一具没有完全烧尽的尸体。但检察官对媒体说，找到的尸体不知是男是女，无法确认是否与阿莱克西雅“失踪案”有关。

乔纳唐的岳父、岳母，也就是阿莱克西雅的父母在当地开了一间酒吧，和城镇的男女老少都很熟。大家为寻找“失踪”的阿莱克西雅四处奔波。警方也出动了直升飞机；全法国很多城市也掀起了声援晨练后不知去向的阿莱克西雅。而报案的丈夫乔纳唐好像对寻找“丢失”的妻子没什么兴趣。而当有大型声援活动时，乔纳唐总是会抛头露面。喜欢站在前排的乔纳唐泪流满面、痛苦万分。他的岳父和岳母经常当众安慰这个泣不成声的失妻者。

两个多月过去了，阿莱克西雅失踪案没有什么新线索。警察抱着侥幸的心理再次寻访乔纳唐的左邻右舍。一位邻居提供的线索引起了警方高度重视。这名邻居说，出事的那天晚上，也就是2017年10月28日凌晨1点多，他忽然听见乔纳唐家中有拖重东西的声音。起床从窗户向外望时，他看见乔纳唐开着企业提供的车驶向远方。

警察立即扣押了乔纳唐使用的公车。车内没有查出什么疑点，但这辆车的车轱辘印和焚尸现场轱辘印的完全吻合。事件暴露之后，乔纳唐还在抱着侥幸的心理栽赃陷害。他对警察说是阿莱克西雅姐夫杀害了她。但公车上的导航仪是铁证。导航仪记录得清清楚楚乔纳唐几点几分去过什么地方。

乔纳唐装无辜的戏再也演不下去了，他承认是自己杀的妻子。那么是过失杀人还是谋杀呢？

总检察长杜皮克(Emmanuel Dupic)坚信乔纳唐作案几乎无懈可击。总检察长表示，不仅如此，乔纳唐惯于老谋深算，是故意害死了妻子。总检察长杜皮克恳请法庭判他终身监禁。而乔纳唐-达瓦尔两名律师一再表示，出事那天晚上，夫妻俩吵架凶猛，一时冲动酿成悲剧。

按照乔纳唐的说法，妻子一直盼望他俩有个孩子，这对他心理造成巨大压力，长时间的阳痿更让他说不出口。当天晚上从岳父和岳母家返回家后，乔纳唐说，妻子要和他同房。他拒绝之后，妻子狠狠地咬他的胳膊。按照他的说法，妻子如此不通情达理惹恼了他。他劈头盖脸地打阿莱克西雅；还掐住妻子的喉咙长达4分钟，发现妻子已咽气后，他把尸体运到森林中烧了。随后他编谎自己主动抱案说妻子晨练失踪了。

把乔纳唐-达瓦尔看成一家人的岳父和岳母绝不接受这种说法。他们在持续了六天的庭审中一直在问女婿，你为什么要杀阿莱克西雅？当阿莱克西雅的父亲当庭朗读女儿给乔纳唐写的真情时，坐在被告席上的乔纳唐脱下伪装的面孔，流下了热泪。阿莱克西雅在他们结婚八年(2015年7月举行婚礼)情人节当天写道：一眼望见你，就改变了我的人生。望见你我没有提醒自己，你是一位与众不同的“妖魔”。我们共同生活了八年，是一对恩爱夫妻。一个你不仅是我的朋友、也是我的情人、我的知己。你是我一生中最重要的人之一，你是我可信赖的人，我活着不能没有你。

我们度过了一段美好的时光，我希望有更多美好的时光，我想象一个充满爱的未来。三个字可以概括一切，这三个字对我来说是发自内心的： 我爱你。有了你我有了安宁；你的手臂拥抱着我；你的目光给了我无限柔情。靠近你的唇齿，倾听你梦中的回声。如果你爱我，请关爱我，让我心花怒放。 我爱你。”

曾把杀自己女儿的女婿看成是自己的亲儿子的富尤(Jean-Pierre et Isabelle Fouillot)，也就是阿莱克西雅的父母亲不想在深究这个人杀他们女儿的真实原因。15年来，到自己家常来常往的女婿乔纳唐·达瓦尔，怎么一夜间就成了一名凶残的杀人犯呢？！阿莱克西雅的父母21日对媒体表示，他们接受对凶手25年监禁的判决，法官和法庭都做了应该做的。从今天起；他们俩希望自己的生活能够翻开新的一页。但不论怎么说，他们夫妻俩再也见不到活蹦乱跳的女儿了。任何父母亲也无法接受这个残酷的现实。