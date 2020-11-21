萨科齐周一过堂 称要像怒狮庭前捍卫清白

法国前总统萨科齐尽管2016年起退出政坛，但是多个司法调查缠身，整个退休生活几乎处于水深火热。不久前刚刚经历一连多天的司法传讯后，其中一项关于违法监听案的司法调查完成诉讼前听讯，提交至巴黎轻罪法庭，下星期一开庭正式庭审。根据检方主要指控，萨科齐将面临腐败审判，遭威胁监禁10年以及百万欧元罚款。萨科齐本人强烈谴责此诉讼，许诺将如同怒狮用司法战捍卫清白。

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法国前总统萨科齐将是第一个前总统被指控腐败。此前法国前总统，已故希拉克曾被司法审判，以挪用公款罪以及虚报雇佣罪成遭判监禁两年但缓刑。希拉克被指控为其右派政党保卫共和联盟而挪用公款，并虚报虚领公款为该党雇员付酬。萨科齐则是被指控腐败罪，因此被所有评论指将载入历史。

萨科齐多项司法调查缠身，多与萨科齐竞选总统有关。下个星期一，11月23日开庭案，则是萨科齐监听引发干预司法及滥施影响腐败案入堂庭审。

萨科齐庭审从11月23日开始，日程安排至12月10日。不过司法方面称，因新冠病毒疫情，可能庭审安排有变，再加上同案嫌疑人7​​3岁的前法官吉尔伯特·阿齐伯特因健康要求转诊，该诉讼是否能正常举行，可能有疑问。

据官方消息说，萨科齐被指控腐败和滥用职权影响。案起对萨科齐2007年总统选举经费案调查。萨科齐的总统竞选，虽然竞选成功当选，但是竞选经费超过国家选举经费上限2倍之多。法国司法调查萨科齐经费来源，涉及法国巨富贝当古夫人。选举公正廉洁部门司法调查，发现萨科齐涉嫌违法影响调查法官。

指控主要聚焦萨科齐通过其律师涉嫌收买法官阿齐伯特（Azibert）。萨科齐涉嫌许诺帮助阿齐伯特在摩纳哥大公国获得觊觎许久的高层任命，换取阿齐伯特告知法国司法调查萨科齐与贝当古金钱往来的内部及时消息，并施加影响。萨科齐与他的律师用秘密电话联络，虽讲暗语，但明确说可以帮助阿齐伯特上位的录音，成为证据。阿齐伯特摩纳哥任职泡汤，但萨科齐却没有躲免利用职权影响的腐败嫌疑与指控。

对于司法调查来说，萨科齐放弃帮助阿齐伯特在摩纳哥寻职，不是悬崖勒马，而是发现他与律师被监听，事情败露。

按照媒体说法，萨科齐在贝当古夫人资助他2007年竞选案中，个人其实已经被无罪开释。但调查发现的秘密电话通话内容，又让司法调查另立新案。而且，司法调查没收了萨科齐任职总统期间的总统府日志，萨科齐十分担心司法调查又有可能从中抓寻到新的证据。

与萨科齐一同处于被告的另外两人，均否认司法指控。萨科齐在2014年对司法调查就说，他是无罪的，因为他什么都没有做，阿齐伯特也什么都没有得到。而且，最高法院也无罪开释了他。