伊斯兰北非基地盖达组织推举新领袖

伊斯兰北非盖达组织（AQIM）前首脑德鲁克岱尔（Abdelmalek Droukdel）6月间遭法国部队击毙之后，今天选出新领袖。阿尔及利亚裔的安纳比（Abu Obaida Yusuf al-Annabi）据信被任命为德鲁克岱尔的继任者。

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据法新社今天报道说，前首脑遭击毙，伊斯兰北非盖达组织选出新领袖。

据赛德情报集团（SITE Intelligence Group）透露，伊斯兰北非基地盖达组织（AQIM）前首脑德鲁克岱尔（Abdelmalek Droukdel）6月间遭法国部队击毙之后，今天选出新领袖。据总部设在美国、监督圣战士网战的赛德情报集团表示，阿尔及利亚裔的安纳比（Abu Obaida Yusuf al-Annabi）被任命为德鲁克岱尔的继任者。

根据非营利组织「反极端主义计划」（Counter Extremism Project），安纳比从2015年9月起就一直在美国「国际恐怖主义者」黑名单之列。安纳比定期出现在伊斯兰北非盖达组织的宣传影片中，2013年还曾要求穆斯林报复法国在马里的干预。

伊斯兰北非基地盖达组织的前身，是一个在1990年代晚期由激进阿尔及利亚伊斯兰主义者创办的组织，2007年他们宣誓对本拉登（Osama Bin Laden）的盖达基地组织（Al-Qaeda）效忠。这个组织宣称犯下沙赫勒（Sahel）地区多起攻击，包括2016年攻击布基纳法索一间高档旅馆和餐厅，造成30人丧命，其中多数是西方人。

法新社说，法国在沙赫勒派驻5000多人的部队，进行反圣战士的「新月形沙丘行动」（Barkhane）。