萨科齐今天出庭受审 前总统第一人坐腐败涉罪被告席

法国前总统萨科齐今天在巴黎轻罪法庭出庭，开始接受监听案腐败指控庭审。萨科齐的律师以及案中重要人物，前法官以及萨科齐本人共3人出庭。案审日程报告长3个星期。这是第一位法国前总统受指控涉嫌腐败坐在被告席。萨科齐高声谴责该诉讼，表示拼力捍卫清白与尊严。法国右派传统大党，但落入民意支持低潮的法国共和党全党重申全力支持萨科齐。

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萨科齐被指控腐败以及滥用影响。此罪威胁监禁10年刑期，并加罚一百万欧元惩罚。

目前不得而知的是，今天开庭走程序，是否维持庭审，因新冠病毒疫情以及前法官年迈健康欠佳，是否能够维持庭审繁重的听讯。

另外，不得而知的是，萨科齐长达3个星期的庭审期间，作为前总统，是否享有特殊规格待遇，避免被收监暂时拘禁，可以日日回家。萨科齐今天是以被告身份出庭。

萨科齐多次表明退休退出政坛。但是，政治评论认为萨科齐力拼捍卫清白，扫清退休生活的司法缠身，很可能再次投入政治，甚至出山竞选2022年总统。萨科齐一段时间以来，接待共和党所有觊觎出面竞选总统大位的党内大佬，被认为幕后操纵控制局面能力未减，实在距离退出政坛的宣称遥远。

萨科齐在受司法调查2007年总统选举政治捐款以及竞选费用违法的司法调查中，受监听被发现，滥用权力与影响，通过律师试图收买经手案件的大法官。于是在案中生出今天的司法案。尽管萨科齐指控受监听非法，但人证物证都造成萨科齐必须面对指控。而今天出庭受审3人，正是此案中案3人。

法国舆论今天全部重点聚焦萨科齐被告庭审事件。