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萨科齐“电话监听案”庭审被推迟

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Nicolas Sarkozy lors de son arrivée au palais de justice, le 23 novembre 2020.
Nicolas Sarkozy lors de son arrivée au palais de justice, le 23 novembre 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU
作者： 法广
5 分钟

23日法国前总统萨科齐因电话窃听丑闻本应以“腐败”和“以权谋私”等指控在法庭受审。但三名被告中的法官吉尔贝特·阿奇贝尔（Gilbert Azibert）身体不适，是否继续庭审要等周四法庭的决定。2012年卸任总统一职后，萨科齐面临多项司法指控，如庭审按时举行的话，这将是他首次接受庭审。

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萨科齐被指控2014年从一名地方法官处非法获取涉及他的一项调查信息。本台定于23日，65岁的萨科齐及其65岁的律师蒂埃里·埃尔佐格（Thierry Herzog）以及74岁的地方法官吉尔贝特·阿奇贝尔（Gilbert Azibert）共同接受庭审。他们面临着最高监禁10年和最高100万欧元的处罚。而他们否认有任何不当行为。

 

前高级检察官吉尔贝特·阿奇贝尔持有一份医生证明，证明在疫情控制不好的情况下无法出庭。法庭被提议采用视频但遭到律师的拒绝。是否可以再开庭很难说。

萨科齐和埃尔佐格涉嫌承诺向阿奇贝尔提供在摩纳哥工作的机会，借此交换有关法国女首富、欧莱雅女继承人莉莲·贝当古（ Liliane Bettencourt）涉嫌在2007年总统大选时非法资助的调查信息。

2014年，萨科齐和埃尔佐格通过秘密手机通话，注册名为“保罗·比罗斯”的别名，以方便进行私人会谈。二人解释称购买这些手机是为了避免成为非法窃听的目标。而法官怀疑他们实际上是为了避免被调查人员窃听。

法官们发现，萨科齐及其律师埃尔佐格之间的讨论表明，他们当时知道司法调查人员窃听他们的官方电话，他们曾提到“法官在听”。

萨科齐辩称自己从未干预帮助阿奇贝尔，此人也没有得到高升摩纳哥的工作，并且于2014年退休。调查法官认为，一旦提出了交易条件，即使承诺没有兑现，也构成刑事犯罪。

 

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