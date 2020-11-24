马克龙电视讲话 全法将分三步放宽防疫政策

法国在二次禁足一个月之后，总统马克龙24日晚再次发表电视讲话。他表示，逐步放宽防疫政策分三步。12月1日至12月14日；12月15日至年底；第三阶段是明年初至20日。非必需品商业从这个周六开始可以营业，但要严格遵守防疫措施。从12月15日开始；全国禁足改为21点至第二天凌晨7点的宵禁。餐馆和酒吧不得重新开业，滑雪场年底前仍不能正常营业。

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法国总统马克龙在电视讲话中表示：我们必须继续努力，为的是不要有第三波大规模的新冠疫情。总统对民众的防疫努力表示赞赏，表示，病毒的传播已经“减缓”，但总统提醒说，法国和欧洲其他地区一样，新冠病毒“仍然存在”。

逐步放宽防疫政策从这个星期六开始实施，总理卡斯泰周四上午将召开记者会公布细节。放宽的防疫措施中，民众外出必须佩戴口罩，但是原限制一公里行动范围扩展到20公里；外出一个小时的时间延长至3个小时。

从这个周六开始，类似书店、服装店等被列为非必需品的商业可以重新营业。营业时间被允许至21点，12月份中的周日是否可以营业还在商议中。由于疫情缘故被关闭的教堂也将在这个周末开始对外开放，但教堂内人数不得多于30人。餐馆是否可以重新开业？法国总统马克龙表示，要等到1月20日酌情再定。如果每天感染确诊人数不高于5000人等条件允许的情况下，餐馆可以重新接待顾客。但总统并没有提及酒吧。

从12月15日开始，二度禁足改为宵禁，时间是21点至第二天凌晨7点；但24日圣诞夜和12月31日的“除夕夜”例外。12月15日之后，电影院、戏院、博物馆等文化活动场所将对外开放。

谈及普打疫苗，法国总统表示，新冠疫苗接种将不是必须的。为了确保大家的健康，法国科学委员会将负责监督疫苗接种工作。从12月底和1月初将会接种第一批，特别是老年体弱的人；明年春天将会有第二批。法新社表示，现政府在疫情初期没有要求民众必戴口罩等问题上做得前后矛盾，多少失信于民。此次，在普打新冠疫苗上，政府希望做得比上次好。

法国目前新冠检测主要集中在抗体和核酸检测，总统表示，虽然抗原检测检出率较低，但全国还需普及。在是否强制确诊病人必须隔离的问题上，总统希望政府和议会提供“确保感染者隔离的条件。

对于还无法营业的酒吧、餐馆、健身房，法国总统表示，它们将能够从额外的援助中受益，最多可达到其营业额的20％。

全法近24小时，确诊人数为9155；458人死于新冠病毒。死亡人数累计首次过5万，为50237。