法国通讯运营商Orange下周在15个城市推出移动5G

法国通讯运营商Orange11月25日星期三宣布，从12月3日起，在法国15个城市推出移动5G网络服务，覆盖尼斯，马赛，勒芒，昂热，克莱蒙费朗，另外一些市政府决定延期执行；另外Orange还宣布，年底之前将有超过160个镇将被5G覆盖。

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Orange公司在一份声明当中宣布了上述决定，并承诺年底前投入使用的5G移动网络将比现有的4G快3-4倍。法新社指出，长期来看5G移动网络可以达到10倍速，但运营商还需要考虑网络拥堵等情况。竞标成功的法国通讯运营商当中，只有SFR官方宣布上周五已经在尼斯正式开通移动网络，Free公司表示将在接下来几个星期开展，而布依格还没有宣布具体的选址。

理论上来讲，各大公司从11月18日起已经可以使用5G频段，但仍然需要在法国国家频谱管理局和各个市政府处，走完技术许可和提交信息的程序。例如北部里尔，中部格勒诺布尔等地，生态绿党或左派市长都宣布，先进行延期处理，之后等待2021年春天法国国家食品，环境及劳动卫生署的报告出炉，再做决定。对此，Orange总裁斯蒂凡-理查德表示，巴黎市政府没有选择延期，但比较在意公民协商，因此公司决定先等待公民协商结束，之后在开启5G网络。“公民协商未结束，不会开启，这是对各个城市和其立场的尊重”。他还强调，“本次5G铺设将会协同4G网络的普及化，和地方政府协调，逐渐开展”。