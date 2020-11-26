法国三警察殴打音乐制作人再引爆整体安全法争议，政府宣布改写法条

备受争议的法国“整体安全法”草案在本周二于国民议会初审通过，正待参议院审核。这一得到法国警察工会和执政党与其联盟支持的法案，初衷是为了“保护共和国的执法群体和其家人等，免于因其面部特征，身份信息泄露遭到暴力攻击甚至死亡威胁”，但却因为在法国传统价值观念的自由平等之下颇为敏感，以往的警民冲突并未给这一法案提供适当的社会背景，因此在社会各界招致强烈抵触。近日又被曝出三名警察在巴黎对一名黑人音乐制作人拳脚相向，并伴随涉嫌种族歧视的侮辱言语，这令此法引发的社会反弹更加强烈。11月26日，内政部已要求巴黎警察局局长暂停涉事警察职务。有关其暴力的调查仍在继续，另外法新社当天引述不具名的消息人士的话称，已有第四名涉事警察被暂停职务。

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根据法新社从警方处获得的笔录，这三名警察在上周六发现一男子不戴口罩，因此试图检查他的身份，但这名男子却在楼里“对他们暴力相向”。但根据事发大楼屋前的监控录像带，当中的画面却显示的是三名警察拽着这名黑人男子进入房间，并拳打脚踢，还使用棍棒对他进行殴打，而被打的男子试图保护面部和身体，并未出现殴打警察的画面记录。上述画面持续了五分钟。此后，这一房间地下室的一些人员赶来门口，这时黑人男子才得到喘息空间，但之后警察却往屋里投掷了一枚催泪弹。此后，黑人男子首先是被抓捕，理由是“对公务人员构成暴力”，以及“反叛”，但巴黎检方却随后开启了新的调查，这次是因为“公务人员制造暴力，并有虚假书写”。黑人男子的律师庆幸道，“幸亏有监控视频，否则他现在可能早已入狱”。

这名黑人音乐制作人的遭遇引发了各界强烈反响。法国球员格里兹曼，乌姆蒂蒂，门迪，姆巴佩，现国民议会执政党党组主席，前内政部长卡斯塔纳，司法部长等人均表示震惊，谴责。社交网络上也出现呼声，要求“抗议整体安全法，继续允许人们拍摄警察”。

“整体安全法”草案的第24条规定，如果“在警察或者武警进行干预的时候对其进行拍摄，拍摄目的是为了损害警察或武警的人身安全或者精神状态，且画面等所有材料当中暴露了警察或者武警的面部，或者可以将其识别出来”，“此类画面等载体的传播”“将让涉事者面临一年监禁，和45000欧元的罚款”。

鉴于各界的舆论压力和近期爆出的至少另一起警暴（暴力清空被难民占领的共和国广场），总理卡斯泰在11月26日星期四晚间宣布，将组建一个独立委员会，负责重新书写“整体安全法”草案的第24条规定。这一独立委员会的组建建议由内政部长达马南提出，法国人权咨询委员会主席让-马克-布尔古布古将作为负责人，完成这一重写法条的任务。在与多个媒体工会以及包括记者无国界在内的记者代表协会见面后，总理府宣布了上述重写法条的决定，但众多记者工会表示不可接受，要求完全取消这一法条。