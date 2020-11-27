法国关注埃塞俄比亚军队进攻默克莱

埃塞俄比亚政府一天前下达了对反叛的提格雷省首府默克莱城发起进攻的指示。由于通讯中断，外界至今依然无法了解当地的战况。法国关注事态发展，巴黎支持非盟轮值主席国的倡议。

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想要从提格雷人民解放阵线（TPLF）手中夺下提格雷省首府默克莱城的埃塞俄比亚总理2020年11月26日周四下达了发起进攻的命令。24小时后，外界对战况依然知之甚少。

据本台RFI记者Noé H-B周五（2020年11月27日）发自亚的斯亚贝巴的报道，一些消息渠道说，双方正在距离默克莱城以北40公里的Wukro交战。这些说法也无法得到及时确认，因为，提格雷不仅处于军事封锁之中，也处于通讯封锁之中。

埃塞俄比亚总理周四曾表示，尽管攻城即将开始，联邦政府军会照顾平民百姓。不过他要求民众呆在家中，以避免被暴露在轰炸之下。军方的一名发言人甚至表示，默克莱之战将毫不留情。

拜登未来的美国国家安全顾问杰克·沙利文担心，默克莱城内可能出现的战争罪行。持同一观点的欧盟危机管理专员莱纳契奇（Janez Lenarcic）在布鲁塞尔会晤了埃塞俄比亚副总理。

法国关注提格雷事态发展

在巴黎，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周四接见了埃塞俄比亚政府官员。据法国外交部消息，到访巴黎的埃塞俄比亚政府高官是副总理兼外长梅孔嫩（Demeke Mekonnen），他还会晤了法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）。

法国对提格雷的暴力加剧，以及埃塞俄比亚和苏丹的人道局势恶化表示了强烈的不安。法国外长重申谴责带有种族动机的暴力行为，巴黎再次要求尽快采取保护平民的措施。法国支持非盟轮值主席国的倡议，旨在寻求政治途径解决危机之道。