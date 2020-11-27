法国明天进入“轻松版的封城限足”，有人欢喜有人愁

11月28日星期六，法国即将按照此前设定的解封路线图，进入“轻松版的封城限足”期。被允许重新开张营业的商家早已开始准备，但至少要等到明年1月中下旬才能重新开业的餐饮业则一片哀嚎，另外医疗界也担心放开之后的法国人，在圣诞节期间重新制造疫情走高。

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截至发稿，法国的新冠疫情各项指标性数据除了医院当中日增死亡人数之外继续走低，全国重症监护室病人存量正式跌破4000人大关，降至3871人，住院人数和新增确诊人数也继续下降。法国公共健康局在其周报当中认为，法国新增确诊感染人数的高峰是在10月26日出现的，现在已经过去。法国政府正在准备疫苗方案，下周有相关报告出炉，预计最早今年年底开始为民众接种疫苗。

从11月28日星期六开始，被列为主营“日常生活非必需品”的商店将重新营业，商家必须遵守特定的防疫规定，大型商场和超市也可以重新销售玩具，服装等等。民众也可以从28日开始，在居所20公里以内散步或做运动，高尔夫，帆船，马术等活动场地也可以重新开张，其他露天，并不和他人产生接触的运动也重新被允许，这都得到了相关群体的积极回应。宗教场所则被允许在对人数等进行限制的前提下开放，这引发了法国主教联合会的愤怒，他们要求宣布已经向法国最高行政院提交了抗议信，并希望能和政府达成一项“真正的协议”。

餐饮业群体也并不乐意明天即将执行的新规则。按照计划，餐厅酒吧和咖啡等需要等到至少明年1月20日才有可能重新获准营业，且要看届时的疫情情况。餐饮业通过社交媒体，主流媒体等不断发声，要求和总统马克龙见面，要求政府考虑从业人员近大半年没能工作的情况，基于这一事实，重新考虑如何对其进行救助。

在“轻松版防疫”措施启动之际，法国国家统计局27日宣布调高今年第三季度法国经济反弹预期，认为将达到18.7%。