法国达成协议拯救Corsair科西嘉航空

国际航空业深受Covid-19疫情冲击，有上千名雇员的法国科西嘉航空（Corsair）也不例外。对此，法国国家出手拯救。

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法国国家ˎ投资财团和科西嘉航空三方刚刚签署了一份协议，要在2020年年底前拿出一个拯救深受Covid-19冲击的法国第三大航空公司的重组方案。

据本台RFI周五（2020年11月27日）的法文报道，擅长经营海外航线的科西嘉航空是法国第三大航空公司，有员工1 100人。如同航空业中的其它同行那样，科西嘉航空也深受Covid-19疫情影响。

法国国家ˎ 投资方还有科西嘉航空刚刚签署了一份协议，计划拿出一个金额3亿欧元的重振方案。法国政府已表示，将同意企业贷款。据法国经贸类专业媒体论坛报的说法，国家提供的各类补贴最多可达1亿4千1百万欧元，其中有贷款或税赋减免。

在此运作框架内，德国的两家投资机构将出让它们在科西嘉航空中的所有份额。由十多位投资方组建的财团将以单一股东的形式出现。这些投资者中，有基地位于安的列斯群岛，留尼汪和圭亚那的旅游业或酒店业的企业家，以及地方当局。就此，科西嘉航空的总裁对法国国家的参与感到欢喜，并在一份声明中表示，这将使企业得以安心继续开展危机管理。3亿欧元的资金将能强化科西嘉航空的金融状况。

法国政府现已承诺了一个赋予航空业150亿欧元的重振方案，其中70亿欧元拨给了法航。