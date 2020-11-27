警察暴力震动法国高层，犯事警察一旦证据确凿将立即开除

11月27日星期五，法国总统马克龙对监控画面曝光的警察涉嫌暴力与辱骂黑人音乐制作人一事表示出极大的震惊与愤慨。近期的多起警察暴力事件引发了法国政府和社会各界的高度重视，总统与内政部长均对此表态。

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路透社表示，马克龙在与一场和内政部长达马南的单独谈话中明确表示自己对上周六发生的这一事件感到“非常震惊”，并要求后者“预备非常清晰的惩罚措施”。截至目前涉事的警察已经被暂停职务，内政部长也已经将此事诉诸法国国家警察监察总局进行调查。他表示，“监控画面内容卑劣到无法形容，极度令人震惊…司法部门一旦做出最终决定，我将立即要求开出涉事警察，他们玷污了共和国的制服”。

虽然强烈谴责这一事件当中的警察暴力，但他依旧表示“无保留地支持整体的警察群体”，并认为“当一部分警察胡作非为，他们就必须脱下共和国的制服，必须被处分，必须离职，必须受到司法的惩罚”。

然而被殴打的黑人音乐制作人的律师则并不买账。律师称，“不是这些警察胡作非为，他们根本就是违法，是犯罪人员，非法进入了音乐制作人的公司大楼，并对他进行种族侮辱”。警察工会秘书长则认为，涉事警察“不配继续呆在这个集体当中，这种行为绝不能容忍”。另外有反种族主义协会（SOS Racisme）指出，一开始警察做涉嫌造假的供述当中，说黑人男子攻击了警察，如果不是有监控录像，被警察殴打侮辱的黑人男子极可能现在早就被打入监狱，被要求赔款，“这些警察胆敢这么做，是因为他们知道他们的供述版本将会得到其上级，乃至内政部和总统府的绿灯，长期以来可以免于受到制裁，导致了这种事件系统性地发生”。

下周一，内政部长达马南将出席一场国民议会法律委员会的听证，就“巴黎警察在多起事件当中使用暴力的情况”做陈述。