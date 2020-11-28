全法反整体安全法大游行，内政部统计共13万人参加，组织方称有50万

11月28日星期六在法国全国范围爆发的反整体安全法，反警察暴力执法大游行期间，多地爆出警民冲突。就在内政部长谴责“再一次针对执法人员发起进攻”之际，示威活动组织方也谴责了“一小股示威者对警察暴力相向”，tong'shi'zhi'chu“示威还会继续下去”。

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内政部数据显示，本次全国参与大游行的人数超过13万人，并指出至少37名警察受伤。晚些时候，示威活动的几个主要组织方：记者组织，左派，工会，非政府组织等，则联合宣布根据他们的统计，参与人数达到了50万人。

组织方联合表示，“这是全法国自由的人民的游行，为的是向政府说，人民不想要整体安全法，人民拒绝普遍化的监控和无人机，人民想要继续拍摄警察执法，并传播这些画面”。组织方还“强烈谴责一些出现在巴黎和里昂的暴力现象，尤其是在巴黎吧师弟广场针对警察出现的暴力”，称“有成千上万的和平示威者，使用暴力的人仅仅是一小撮”，“但这场运动才刚刚开始，接下来人们会继续‘战斗’，为了法治国家，为了民主，为了共和国”。他们还呼吁总统马克龙“倾听民意”。