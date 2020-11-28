法国解封第一天，70余城市爆发反整体安全法大游行

11月28日星期六是法国放松防疫限制的第一天。由于近期爆发多起警察涉嫌暴力执法的事件，全国多个城市爆发人数众多的大游行，对政府试图推行“整体安全法”表示出极大的担忧和不满，并担心法国的基础价值观受到威胁。

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根据内政部晚间的统计，单巴黎当天就有4万6千人在街上示威，下午在巴士底广场附近局势一度紧张，示威者们制造路障，点燃火焰，在蓝天下生发出缕缕彩烟，散发出刺鼻的气味。巴黎一些街道上停靠的汽车被点燃，公共设施也受到损毁。傍晚，一家报纸专卖店，法兰西银行入口处，和附近一家啤酒店被烧，消防人员不得不前来灭火。

除了巴黎之外，马赛，雷恩，里尔，蒙彼利埃，斯特拉斯堡，里昂等70多个城市也爆发了大游行，其中里昂警察局统计该地示威者人数有7500人，全国范围有数万人参与游行，人们抗议的主题有：反警察暴力，反警察政府，反偏向专制独裁，要求保全新闻自由，反种族歧视等等，在示威者们高呼的口号当中，敌意多指向内政部长达马南，他的名字已然成为其强推的“整体安全法”的代名词，人们高呼要他下台。另外示威者们还表示，“整体安全法”的内容让人觉得并不安全，反而让人感到“被搜捕，被跟踪，一举一动可能都会被监视，就像已经被定罪了一样，而警察们则会受到这一法律的保护”，这会“让法国走向一条破坏自由，钳制新闻透明度的下坡路”。

“整体安全法”草案的第24条规定，如果“在警察或者武警进行干预的时候对其进行拍摄，拍摄目的是为了损害警察或武警的人身安全或者精神状态，且画面等所有材料当中暴露了警察或者武警的面部，或者可以将其识别出来”，“此类画面等载体的传播”“将让涉事者面临一年监禁，和45000欧元的罚款”。这一法案在国民议会虽然得到通过，等待参议院审核，但由于社会舆论压力巨大，政府已经宣布提请独立委员会对涉事草案进行重写。