法国13万示威者抗议整体安全法，起底风口浪尖人物之一，巴黎警察局长

根据法国内政部刚刚发布的统计报告，11月28日当天全国70多个城市爆发的反整体安全法大游行共有13万3千人参与，示威者抗议的主要目标之一，内政部长达马南，晚间发声，谴责针对警察的令人无法接受的暴力。

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内政部当天18点的统计显示，全国共有13万3千人参加了反整体安全法的大游行当中，其中巴黎有4万6千人。另外共有37名警察在与示威者的冲突当中受伤，其中27人是在巴黎维持秩序时受伤的。示威群体方面暂时没有受伤人数统计出炉，但已经有许多警察暴力对待示威者的画面大量流向社交媒体，法新社表示，一名叙利亚籍独立记者在巴黎被警察打伤了面部。

示威人群的主要谴责对象包括总统马克龙，内政部长达马南，巴黎警察局局长拉勒芒等人，处在舆论风口的内政部长达马南在当天晚间就游行期间爆发的警民冲突再做表态，他表示，“今天再一次出现了针对维持秩序者（警察与武警）的令人不可接受的暴力现象”，“共有37名警察和武警受伤，而这只是暂时的数据”。这一条推特下方的评论当中明显分为两个方向，一方支持内政部加大力度保护警察执法时的安全，另一方则要求达马南辞职。

示威者针对的另一位重要人物是巴黎警察局局长拉勒芒。这位强硬而坦然接受批评，甚至认为批评声音是对他的另一种认可（法新社引述一名其近前人士的评价）的警察局局长行事军事化，并对法国外籍军团情有独钟。他本人也是法国外籍军团的荣誉成员。拉勒芒职业生涯早些时候接触过的人士也纷纷表示，他“严格律己，也严格律人”，“信奉国家战略”，“醉心于历史，尤其是拿破仑时代”。拉勒芒的前任是被解职的德尔佩赫，德尔佩赫当时当时被认为风格过于松懈。总统马克龙点名后，接任的拉勒芒展现出的是对“执行国家任务，服务于国家”，“坚毅”，“共和国”的观念。时任内政部长卡斯塔纳当时在黄背心的风口浪尖叮嘱拉勒芒，说，“您的手绝不能颤抖”。一年半之后，拉勒芒可谓是坚定而毫不动摇。但与此同时，这位巴黎警察局局长的家庭背景，教育背景以及职业发展轨迹，很难让他被归类于哪一个政治派别。有警察工会的负责人表示，拉勒芒“给人展现出来的是有盔甲，却懂得倾听的形象，他从不犹豫，和他共事，我们知道标准是什么”。