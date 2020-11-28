英国脱欧：欧盟首席谈判代表再赴伦敦

欧盟委员会中负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶及其团队由于Covid-19疫情在接受了历时两周的隔离后，现已重返伦敦。尽管，原定达成英国脱欧协议的最后期限早已逾越，但双方都相信，依然有希望在2021年1月1日前达成一项切实协议。

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就英国脱欧要与布鲁塞尔达成一项协议，英国首相约翰逊曾把最后期限定在10月中旬的欧盟峰会，而欧盟方面则曾期待在11月初取得结果。但在Covid-19疫情冲击，达成一项确定双边关系协议的最后期限早已超过，然而伦敦与布鲁塞尔都相信，在明年元旦前达成一项切实协议的可能性。

据本台RFI记者Pierre.B周六（2020年11月28日）发自布鲁塞尔的消息，欧盟首席谈判代表ˎ 法国前外长巴尼耶（Michel Barnier）在启程赴伦敦之前，会晤了在捕鱼问题上最忧虑的八个国家的渔业部长们。这些八个欧盟成员国担心，它们的捕鱼船队在英国脱欧后如何在英国水域内作业。这些国家向英国提出了一个折中建议：欧盟船只向伦敦上缴15%至18%的收入。

这一建议，不论其最终结果如何，展现了欧盟在此问题上的想要达成协议的诚意。约翰逊首相决定，把捍卫英国水域主权作为其“重新控制”口号的一个象征。

谈判前景预估急不来

就欧盟方面而言，捕鱼的经济利益有限。但在这一象征性问题上不容失败。许多议题都已取得长足进展。谈妥的协议内容已有600页的多。在经贸平衡与未来的付款方式上还有许多工作未完。鉴于这是两项自始就遇阻的话题，预计急不来。