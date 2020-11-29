法国总统府致电被殴的黑人音乐人慰问，涉事警察面临警暴公诉

巴黎检察院对涉嫌殴打黑人音乐制作人米歇尔-泽克勒的警察提起公诉，罪名包括种族主义言论，故意使用暴力，伪造书面材料等。涉事警察已处于审前拘留。

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11月29日星期天，巴黎检察院对三名涉嫌殴打黑人音乐制作人米歇尔-泽克勒的警察提起公诉，罪名包括种族主义言论，故意使用暴力，虚假书面材料等，并将他们置于审前拘留。另外法新社引述消息人士的话称，第四名涉案警察也因主要涉嫌“故意使用暴力”而被提起公诉，此人涉嫌朝黑人音乐制作人泽克勒室内扔催泪瓦斯。这起事件再次把仍未正式推出的整体安全法推向舆论风口。

根据Franceinfo的报道，总统府本周六已经给泽克勒打了一通电话，询问了解了一下他的最新状况，同时向泽克勒重申，对于总统马克龙来说，泽克勒所经历这一切“令人羞愧”。另外法新社也引述泽克勒一名律师的话称，的确接到了总统府的电话。律师称 “对检方的行动感到满意”。

检察官在报告当中指出，三名涉事警察最后 “承认殴打是没有必要的，这么做的原因，主要是当时非常恐惧”。另一方面，他们却否认“发表了种族主义言论”，也拒绝承认承认在讯问笔录当中造假。这些警察表示，他们当时检查了泽克勒是否“未戴口罩”，并且由于他散发出“强烈的大麻气味”而对他进行控制，后在泽克勒身上发现了0.5克大麻。