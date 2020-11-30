法警殴打黑人事件：受害者松了口气

4名法国警察因涉嫌在巴黎殴打一黑人男子而被起诉，其中两人被拘留。受害者律师表示，遭毒打的米歇尔·泽克勒(Michel Zecler)松了口气。内政部长吉拉德·达曼宁（GéraldDarmanin）一再表示民众应该信任警察。达曼宁还表示：共和国警察、国家宪兵队需要做出表率。受害者指控警察在殴打他时骂他是“黑鬼”(sale nègre)，警察否认他们曾有过种族歧视的言论。

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2020年11月21日晚19点40分，法国黑人男子、音乐制作人米歇尔·泽克勒步行走向自己的音乐制作间时，警察17区离他工作地点不远的地方截住他，质问他为什么违反规定不戴口罩。

根据时候警方记录的询问笔录，米歇尔·泽克勒对警方的检查和质问置之不理，走向自己的音乐录音间。3名警察只好跟进。但事后在网上公布的监控视频显示，3名警察劈头盖脸地殴打泽克勒，而泽克勒惨叫“救命”。

冲突过程中，泽克勒在9名音乐制作同事的帮助下将3名警察推出屋子。而声援的一名警察却打碎了一扇窗户，向屋内投掷了一枚催泪弹。该事件在法国引起轰动，暴力执法再次成为一个星期来的新闻焦点。

预审法官以“公务人员蓄意使用暴力”和“伪造”两项罪名起诉了3名警察。另一名涉嫌向泽克勒工作室投掷催泪弹的警察被控“蓄意暴力”。

马提尼克大区议会议长塞尔热Serge LETCHIMY 27日致函法国总统马克龙；他表示，警察暴力执法殴打米歇尔·泽克勒，这个事件发生在《人权宣言》诞生国-法国简直是一种耻辱。

这名议长还表示；停职、警告等隔靴抓痒的做法都不是问题的解决办法。为终止暴力执法，定要做出服众的判决。

4名涉案警察年长者44岁，有近20年的警龄；最年轻的警察2017年开始当警察，年仅23岁。