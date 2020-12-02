控制疫情：法政府设法阻止公民前去瑞士等邻国滑雪

欧洲的滑雪场地圣诞季节是否应该关闭？法国、意大利、德国为防止疫情已经决定关闭滑雪场。法国总统马克龙12月1日宣布的措施更加严格，滑雪缆车不得启动。但是喜爱冬季运动的法国人完全可以去瑞士、奥地利或西班牙去滑雪。据最新消息，法国奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区(Auvergne-Rhône-Alpes) 、萨瓦省、伊泽尔省和上萨瓦省的部门联合山区专业人员状告政府。他们提请法国最高行政法院推翻政府关闭圣诞滑雪电缆厂的“不公正”决定。

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困扰法国政府的是欧洲联盟范围内没能统一关闭滑雪场。现政府考虑让从国外滑雪返回的法国人实施1个星期的隔离措施，希望找些麻烦就可以阻止想外出度假的法国人。但政府的意愿也是很难实现的。

法国总理卡斯泰12月2日接受全天候电视台BFMTV电视台记者采访时表示，执意前往邻国滑雪的法国人返回时将需要接受7天隔离。此言一出招惹来在野党、边防治安警察协会的严厉斥责。法国劳工民主联合会（CFDT）海关部在一份声明中表示，怎样设岗？如何监察？瑞士和法国有572公里的边境，边境过境点多达50个，而我们仅拥有9个大队。固定的边检是不可能实现的。

同瑞士和意大利毗邻的上萨瓦省（Haute-Savoie）女议员杜碧-穆勒对法新社记者表示，打击有组织的犯罪活动等是边境重要工作，他们腾不出手追踪是否有法国人违规到邻国去滑雪。法国极右翼政客玛丽娜·勒庞更是不客气地表示，法国已经无法控制来自边界的恐怖分子、毒品走私贩和非法入境者，还谈什么追踪去瑞士滑雪的冬季体育爱好者？！

法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）12月2日在LCI表示，为了更好地防止疫情扩散，圣诞关闭滑雪场地是必要的措施。我们需要说服伙伴国，协调好才能使得防疫措施更加有效。

勒梅尔还表示，病毒再一次传播对大家来说都是个问题。那么法国关闭了滑雪场地的缆车，而众多的法国人却跑到瑞士等邻国去滑雪，这对法国滑雪场来说是不公平的。

世界卫生组织突发事件规划执行主任莱恩（Michael Ryan）2日表示；滑雪本身不会给大面积传播病毒带来风险。但是为滑雪去机场、乘坐大客车、拥挤在封闭的电缆厂里；滑雪后聚集在咖啡馆或餐馆，这就会引发传播的机会。

德国巴伐利亚州州长马库斯·索德尔（Markus Söder）对法国关闭滑雪场和电缆厂表示支持。巴伐利亚州的滑雪场地也决定跟进法国，暂停营业。索德尔表示，往年冬季的习惯要改一改，因为有疫情困扰着我们。

奥地利财政部部长格诺特·布吕梅尔（Gernot Blümel）明确表示，他反对关闭滑雪场。他表示，如欧盟决定关闭所有的冬季滑雪场的话，奥地利将蒙受20亿欧元的经济损失。