法国前总统德斯坦辞世 享年94岁

法国前总统德斯坦2020年12月2日离世，享年94岁。年仅48岁步入爱丽舍宫的德斯坦以年青、现代、务实的形象出现在众人面前。在连选连任败给密特朗之后，他经常以重要角色出现在法国的政治舞台上。一段时间以来，他由于心脏不好多次住院。2日晚得知这一噩耗后，法国议会为他默哀。法新社记者表示，他在卢瓦-谢尔省（法語：Loir-et-Cher）欧栋(Authon)故居在家人的陪伴下辞世。另据最新消息，德斯坦基金会和欧洲一台(Europe 1 )均表示，德斯坦死于新冠病毒。

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2020年9月14日，德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）在位于巴黎15区的蓬皮杜医院住院。

《巴黎人报》报道说，德斯坦可能是因呼吸问题而进入蓬皮杜医院的急救室的。不过，德斯坦的随行人员没有能够对此给与确认。

法新社援引德斯坦身边的另一个消息来源报道说，德斯坦前几天在他位于卢瓦河谷地区的乡下别墅过了一个周末，然后返回巴黎。周一下午大约3点钟的时候，急救人员来到他在巴黎的家中把他接到了医院。德斯坦的夫人陪他到了医院后又返回了他们的家里。

德斯坦的儿子路易周一下午被法新社联系到之后说；就他父亲的健康状况，他没有任何可以说的。德斯坦的儿子还说，他（父亲）上了年纪，有时状态不是那么太好，如此而已，其他的，就是想象了。德斯坦的儿子还补充说，几天前见过他父亲，当时没有问题。

德斯坦于2020年2月2日过了94岁生日。他过去曾好几次入住蓬皮杜医院的心脏科。他1974年当选法国总统，是法国三十年大繁荣和68年5月运动后，第一位非戴高乐主义者总统。他最后一次公开露面，是去年9月30日参加法国前总统希拉克的葬礼。