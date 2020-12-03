将于12月9日全国哀悼前总统德斯坦 生前遗愿一切从简

法国前总统德斯坦感染新冠去世享年94岁。法国总统马克龙3日发表电视讲话。为追念前总统德斯坦辞世，12月9日周三将为全国哀悼日。马克龙表示，以德斯坦的遗愿，将不会像前任总统或公众人物那样举行大型的悼念活动。马克龙表示，这也体现了德斯坦谦逊的一面。根据法国全天候电视台BFMTV的报道，巴黎市民在12月9日可以前往圣-荣誉-埃劳( église Saint Honoré d'Eylau)追念前总统德斯坦。圣-荣誉-埃劳教堂位于巴黎十六区。

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1967年，德斯坦曾在卢瓦尔河畔沙马利耶尔（Chamalières-sur-Loire）当过市长。3日凌晨，民众纷纷以各种方式来悼念这位伟人。该市降半旗致哀。法国总统马克龙3日在晚间新闻中悼念这位给法国社会带来巨大变化的伟人。德斯坦曾经在沙马利耶尔市正式宣布自己为总统候选人。他的家人表示；葬礼将在德斯坦故乡卢瓦-谢尔省（Loir-et-Cher）的欧栋(Authon)举行。

他的家人对法新社记者表示，德斯坦将和2018年病逝的小女儿洁桑特(Jacinte)葬在一起。2021年2月2日也就是德斯坦出生日时，欧洲议会将在斯特拉斯堡举行盛大规模的悼念活动。

英国首相约翰逊（Boris Johnson）称德斯坦为“法国的伟大现代化者”。欧洲联盟委员会主席容克赞扬德斯坦在欧洲一体化进程中发挥的重要作用。