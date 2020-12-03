德斯坦前总统生前引领欧洲法德模式

因感染Covid-19病毒，终年94岁的法国前总统德斯坦生前致力于欧洲一体化建设。他与五年前2015年11月去世的联邦德国前总理施密特一同被视为是欧洲法德模式的奠基者与监护人。

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法国前总统德斯坦（Valéry Giscard d’Estaing）因感染Covid-19病毒于周三夜间在位于法国中部Loir-et-Cher的家中逝世，终年94岁。综合本台RFI周四（2020年12月3日）的多篇法文报道，法国前总统德斯坦离开人世前，在亲人们的陪伴下，在自己家中度过了其此生的最后时刻。

德斯坦前总统曾思考欧洲联邦

刚刚在周三夜间因病离世的法国德斯坦前总统生前致力于加强欧洲政治建设，从之前的欧洲经济共同体（CEE）到如今的欧洲联盟(UE)，他也被视为欧洲法德模式的重要奠基者和监护人之一。对此，本台RFI常驻布鲁塞尔记者Pierre.B周四在报道中予以确认 : 德斯坦前总统是一名坚定的欧洲建设支持者。

法国前总统德斯坦曾在2002年至2003年间主导“欧洲未来大会”的辩论，促成了欧盟地域扩展后，旨在实现欧洲政治深层次和解的欧盟宪法条约（TCE）。尽管，这一条约于2005年在法国与荷兰举行的全民公投中遭到否决，但其在欧洲建设中的重要性不减。德斯坦前总统可能曾经考虑过在欧洲实施联邦制的选项。

德斯坦前总统生前褒扬施密特

法国前总统德斯坦对欧洲建设的积极态度也反应在其与同期联邦德国总理施密特（Helmut Schmidt）之间的紧密关系，这种良好关系在他们两人卸任后，一直得以保持。德斯坦前总统生前曾盛赞联邦德国前总理施密特是一名真正的朋友，忠实的朋友。这是他在五年前施密特去世后，接受媒体采访时的表述。

法国前总统德斯坦和德国前总理施密特两人都曾经历过两次世界大战，而二战后则一起致力于法德两国的和解。他们两人都出任过财经部长，也都坚定支持欧洲一体化建设。他们俩于1974年5月分别在法德两国执掌最高权力。1981年德斯坦卸任法国总统。1982年施密特离开联邦德国总理职位。

德斯坦前总统是欧洲建设先锋

尽管德斯坦和施密特出自不同的政治阵营，但他们之间的密切关系促成了欧洲建设的发展。2013年他们最后一次一起接受媒体的电视采访。两年后的2015年，法国前总统德斯坦亲自赴汉堡出席了他的忠实朋友ˎ 终年96岁的德国前总理施密特的葬礼。

本台RFI记者Pascal.T周四发自柏林的报道说，德斯坦前总统（1926年02月02日-2020年12月02日）把法德伙伴关系建设成了一种真正的欧洲动力。他的一些决定至今仍然有迹可寻。比如：欧洲议员的普选ˎ 欧盟成员国领导人的理事会机制ˎ 促成欧元的欧洲货币体系等等。