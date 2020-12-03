德斯坦：以推动法兰西政治体制与社会现代化改革名垂青史

法国前总统德斯坦因新冠感染于12月2日晚去世，享年94岁。法国政界和欧洲领袖一致向这位富有欧洲政治远见的前总统致敬。德斯坦曾经的大刀阔斧深刻改革对法国社会影响深远。法国总统马克龙3日晚间就德斯坦去世进行电视讲话。

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成绩优秀

德斯坦聪慧过人，从小学习成绩优异，获得哲学和数学双高中毕业书，1944年投笔从戎曾经参战8个月，获得二战十字勋章。随后他先后考入法国综合理工学院和国立行政学院并以优异成绩获得文凭。从政后德斯坦曾经担任过戴高乐和蓬皮杜总统的部长。

曾经是法国最年轻的总统

德斯坦决定竞选法国总统。他当年打造自己年富力强，富有理想，亲民施政和朝气蓬勃的形象，给法国政坛带来朝气。德斯坦与女儿同时出现在竞选海报上，让人耳目一新。德斯坦在总统选举两轮投票之间电视公共辩直播与对手密特朗对话，德斯坦的一句“您对人们爱心没有独霸权”，让他于1974年胜选，以48岁成为当时最年轻的法国总统。

当时法国战后经济欣欣向荣的三十年光辉刚刚结束，68年五月学潮已经过去。德斯坦推动国家现代化改革，他的政治主张属于中间偏右的自由派和基督教民主派。德斯坦上任后塑造亲民的现代总统形象，包括去普通人家做客。德斯坦奉行自由主义，在新闻媒体方面，他推出措施，如停止政府对报刋的没收行为，增加民主保护，比如停止电话监听，削减了法国广播电视署的垄断地位，停止对法国电影存有的政治和经济方面的审核。

法国社会改革重要成就

在德斯坦任职期间通过了“离婚自由”法律，就是允许双方协议离婚和分居离婚，他支持女部长西蒙娜·威仪通过“堕胎自由”法令，成为他政绩的重要亮点之一。德斯坦还将法国成年门坎从21岁降到18岁即享有选举权。德斯坦签发了关于保护残疾人融入社会的基本指导法律，让残疾人享有与正常人同样的生活权力，包括工作和基本收入等。该法律被认为是保护残疾人权力的里程牌。德斯坦还提高了养老金和家庭补助等。

欧洲建设积极推行的政治家

德斯坦是欧洲建设的积极支持者。他被誉为坚信欧盟的法国政治家，还创设了欧盟峰会，支持扩大欧洲议会权力。德斯坦从踏入政坛开始就寻求与德国合作，推动“欧洲合众国”的理念。担任总统后他与德国总理施密特共同建立欧洲货币联盟。

在2001年欧盟理事会任命德斯坦为欧洲未来公约委员会主席，负责起草欧洲宪法，从而简化欧盟已有的各种条约，因此被世人视为“欧洲宪法之父”。但是由于当时条件不成熟，虽然欧盟25国首脑于2003年10月签署该宪法，但是却遭到法国，荷兰等国公民投票反对，该法案于2005年流产。

法国和欧洲领袖致敬

法国总统府于2日晚间发布长篇悼念文章，总统马克龙今晚3日电视讲话悼念被称为身为国家的仆人和寻求进步与自由政治家的德斯坦。

法国前总统萨科齐发推赞扬德斯坦是法国荣耀，赞誉德斯坦一生致力于加强欧洲联合的关系，推动欧盟一体化建设进程。

法国前总统奥朗德表示德斯坦让法国现代化，强化法德联盟，推动欧洲建设，曾经奠定欧元基础和欧盟共同市场。奥朗德说德斯坦逝世让法国失去了一位伟人。奥朗德还称赞德斯坦选择面向世界开放，因为德斯坦认为通过欧洲建设的成功能让法国更加强大。

法国极右民粹领袖玛丽-勒庞发推说在法国进入危机时刻德斯坦当选总统，德斯坦推动民众获得更多自由和科技进步。勒庞也说，德斯坦曾经在2018年承认应该控制进入法国的家庭团聚。

德国总理默克尔表示说，德国失去了一位朋友。

据法国《世界报》评论认为，德斯坦无疑是位有高度智慧的政治家，非常敏感，但同时也自恋心重，虽然他追求民众爱戴，但是与去世不久的深受民众热爱的前总统希拉克不同，德斯坦孤芳自赏。该报指出，德斯坦担任总统之初有雄心的改革措施，与总统任职后期受到一些指控形成鲜明对比；德斯坦在担任财政部长时遭指控收取了中非共和国总统的钻石礼品等丑闻，都损害了他的形象。