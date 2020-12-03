法国前总统德斯坦总统因新冠感染去世，法国各界向这位具有前瞻性，推动法国向现代化转变，有欧盟宪法之父之称的总统致敬。

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德斯坦家族12月2日晚间对外发布公告称，德斯坦身体近期日益衰弱，因新冠病毒感染去世，终年94岁，其葬礼将只有最亲密的亲朋参加。

法国各界向这位具有前瞻性，推动法国社会向现代化转变和有欧盟宪法之父之称的总统致敬。

法国总统马克龙赞扬德斯坦是位让国家进步和自由的政治家，在担任总统7年的时间里逐步推动社会深度改革，让法国进步，产生变化。马克龙强调是在德斯坦任期内，18岁的年轻人获得了投票选举权，让女性堕胎合法化，让夫妻同意就可以离婚，他立法保证残疾人融入社会。

德斯坦倡导法德联合才有更强大的欧洲，他推动欧洲一体化进程。为维护世界经济和政治稳定，德斯坦倡导首次在巴黎召开了西方主要工业国G7首脑会议。德斯坦的去世让法国民族哀悼。

法国前总统萨科齐发推赞扬德斯坦是法国荣耀，他一生致力于加强欧洲国家的关系，推动欧盟一体化进程。

法国前总统奥朗德表示德斯坦让法国现代化，他加强法德联盟，推动欧洲建设，曾经奠定欧元基础和欧盟共同市场。今天法国失去了一位伟人，他选择面向世界的开放，他认为通过欧洲法国才更加强大。

法国极右民粹领袖玛丽-勒庞发推说在法国进入危机时刻德斯坦当选总统，他推动民众获得更多自由和科技进步，他曾经在2018年承人应该控制家庭团聚。

巴黎市长伊达尔戈向这位深信欧盟的前总统致敬，他为法国向现代化发展奠定基础，他极其关注巴黎的发展。

德斯坦1974年当选，成为法国当时最年前的总统。他属于法国中右派，大力推动二战后欧洲建设，被称为“欧盟宪法之父”。