德斯坦明天下葬 功过留给后人说

法国前总统瓦莱里-吉斯卡尔-德斯坦（Valéry Giscard d’Estaing）明天12月5日下葬，地点在他的家乡。按照他的遗愿，葬礼将在私人小范围举行。德斯坦是法国总统中唯一入选法兰西学术院的终身院士，他曾以法国“存活最久”的前总统自居。

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94岁的法国前总统德斯坦未能抵御冠状病毒(Covid-19)于12月2日在位于法国中部卢瓦-谢尔省的欧通镇（Authon）的府邸(Loir-et-Cher)，在家人陪伴下过世。下葬仪式定于12月5日周六在其家族领地举行。他将被葬在妻子和家人的身边。

德斯坦于1974年至1981年任法国总统，他与德国已故总理施密特共同推动“欧共体”走向以法-德为发动机的欧洲联盟，他也是工业7国集团框架成型的重要推手之一。他在70年代后半叶大兴城市化建设，启动高铁等基础建设，并在石油危机中，立法规定房屋隔热标准。他将巴黎一个火车站改为奥赛博物馆。

吉斯卡尔-德斯坦是法国政治家中的文人。2003年，他刚出版第五部小说《Loin du bruit du monde》（远离喧嚣世界）之后，当选为法兰西学术院（Académie française）的终身院士。

留下功过后人评

在吉斯卡尔-德斯坦留给法国和欧洲的遗产中，他的一部分工业政策受到批评，特别是忽略中小企业，扶持雷诺，标志，雪铁龙等大型汽车企业，导致中小汽车制造商因资金链突然断裂而纷纷倒闭。从此多款法国高档汽车品牌“绝种”。他也被批评者说成是法国黄金繁荣期的终结者。他开启的移民家庭团聚政策，被认为给大批移民涌入法国打开了大门。他在非洲狩猎大象受到生态人士的激烈抨击。但他在任内应法国著名影星碧姬·芭铎（Brigitte Anne-Marie Bardot）的要求，推动立法禁止杀害海豹幼崽。

吉斯卡尔-德斯坦在1981年总统大选中输给了社会党候选人密特朗。法国从此有了第一个社会党籍总统。