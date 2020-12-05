法国参议员为中国女伴获北京无私帮助？《绑鸭报》爆料 当事人否认

法国一名马克龙派参议员与中国当局的关系受到《绑鸭报》质疑。该报透露他的中国女伴的公司在中国输掉官司得以翻盘，是北京提供了“无私”支持。该报还暗示，这名参议员兼具参院国防外交委员和北约大会副主席的敏感身份，被法国情报系统盯上了。

广告 继续浏览后续

最新一期法国讽刺周报《绑鸭报》周三刊出调查文章，质疑一名法国参议员与中国当局的关系，暗指他的中国富商女伴在中国的公司被法庭裁决舞弊输掉官司后，在北京当局的暗助下，使官司翻盘，摆脱了财务困境。

《绑鸭报》这篇调查文章的题目是《北京对马克龙派参议员如此“无私”的支持》。该文指法国参议员菲利普-弗里奥近年来对北京共产政权的立场发生了180度大转弯。该报暗示这位参议员的转变与其中国女伴的影响有关。指出，这位议员在2004年胡锦涛到法国国会演讲时曾在现场抗议，并在2013年接待一名达赖喇嘛特使，以示对西藏人民的支持。然而，近年来，他却一改反共立场，转而相信习近平政权的好处。

给王毅信函

绑鸭报还刊出标注日期11月17日他给中国外长王毅的信函的部分内容，他在信中为其女伴那场官司的翻盘表示感谢。该报还透露这位议员的中国女伴曾在法国举办灯节，并投资房地产项目。惟主导这些项目的Gaillac市的市长P. Gausserand，后来被法院以被动受贿罪，立即剥夺被选举权。

绑鸭报的文章说，这位参议员反水后经常去中国，在那里，他受到“张开双臂”的欢迎。该文还暗示，他12月3日去上海旅行费用，是由北京著名亲中共的Deheng律师事务所承担。

情报系统盯上

该文透露这名参议员的敏感身份：他作为国防问题专家，不仅是法国参议院外交国防和军队委员会的成员，也是北约大会的副主席。他也因此被法国情报系统盯上了。

据法国Lejournaldici网站报道，弗里奥参议员否认自己与北京有暗中联系，他否认其中国女伴的公司官司翻盘是受到中国当局的帮助。他也否认去上海的费用是北京Deheng律所提供。他说，那是因为去中国获得签证需有中国人提供接待证明。