日增感染数量又冲上去了 法国年底解封两项指标中的一项稍困难

12月6日星期天，距离法国总统马克龙定下的全国解封日期还有一个星期多一点点。然而从新冠疫情的各项数据来看，距离解封，法国还远未达标。

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马克龙曾经宣布，法国全国从12月15日起解封，要满足两项指标：首先是单日新增确诊阳性人数应当降至每天5000人以内，第二个指标是全国重症监护室的新冠患者人数存量要降至2500人到3000人以内。

根据目前的疫情报告，法国在星期天当天记录到的单日新增确诊阳性人数达到了11000人，远远高于5000人的指标，而且刚过去的这一星期，单日新增确诊阳性人数在4005到14064人之间浮动，平均每天新增10500人确诊。截至星期天，法国的确诊感染率是10.7%，维持三天不变。有关第二个指标，重症监护室人数存量，法国已经没有什么压力了：目前全国仅有3200多人仍在重症监护室，这与马克龙要求的降至3000人以下，已经十分可及。

对于这一情况，医护人员表示较为担心日增确诊人数的小幅上涨，到12月15日降至每天新增5000人“将会是不可能的”。但重症监护室的存量人数“届时应该不会有问题降至3000人以下”。