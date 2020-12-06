法国政府承诺，整体安全法争议条款将不会披着反分裂法外衣重出江湖

12月6日星期天，法国内政部长达马南通过“星期天报”承诺，整体安全法的争议法条第24条将会按计划重写，并不会被“回收”到反分裂法的草案当中，披着反分裂法的外衣重出江湖。

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本周三，法国部长委员会将正式接收重点保护法国共和国价值观的反分裂-强化共和国价值观法的草案，草案涉及幼童的上学年龄，对协会资金来源与宗教活动组织的检查等内容，明年年初议员们将对其进行审议，但审议过程注定将不会平顺，尤其是目前整体安全法引发的争议远未平息。根据政府目前的妥协方案，整体安全法法案第24条将被打回重写，在保护共和国执法群体，和保护新闻，言论自由等之间达到一种平衡的关系。然而根据目前披露的反分裂法草案的细节，当中有与整体安全法第24条目的相仿的内容，并且这一次，在反分裂法草案当中，保护措施覆盖的人群并不仅限于警察和武警等共和国执法群体，而是被延展到了所有的公务员。

根据现阶段的反分裂法草案第25条，如果恶意披露，发布，或传播受害者的个人，家庭，或职业信息，且通过这些信息可以查出受害者身份或其所在的地理位置，而且受害者是例如教师或警察等公共服务部门以及行使公安司法权力者，那么信息的恶意披露，发布或传播者将会面临5年监禁，外加75000欧元的罚款。而此前政府承诺打回重写的整体安全法第24条，则规定，若在警察或者武警执行任务的时候对其进行拍摄，且拍摄的目的是要损害警察或武警的人身安全或者其精神状态，画面等所有材料当中暴露了警察或者武警的面部，或者可以将其识别出来的话，涉事画面等载体的传播者将可面临一年监禁，和45000欧元的罚款。

对于上述两个法案当中两款法条内容的高度相似性，内政部长达马南承诺，将会按此前宣布的那样重写整体安全法第24条，不会让这一法条隐藏在反分裂法当中被推出。他指出，“这不是政府的计划，警察和武警毕竟情况十分特殊，我们将继续对这一群体进行具体保护，至于整体安全法需要重写的法条，建议等待议会给出一个结果”。