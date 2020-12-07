埃及总统塞西访法 遭伊斯兰世界围攻的马克龙表感谢

埃及总统塞西12月7对法国进行国事访问。马克龙感谢他在伊斯兰世界围攻法国后到访法国，显示对法国的支持。作为战略伙伴，双方讨论了区域危机，并就“人与神孰高孰低”各自表述了看法。对于非政府组织呼吁关注埃及人权问题。马克龙做了有节制地表达...

广告 继续浏览后续

在伊斯兰世界因伊斯兰先知漫画而对法国发动仇恨围攻之后，埃及总统塞西对法国进行国事访问。他昨天6日抵达法国，由法国外长勒德里昂设晚宴接风招待。今天7日上午，他在法兰西共和国卫队141匹骏马护送下，驱车到爱丽舍宫与法国总统马克龙举行会谈。

埃及是法国在中东和非洲打击恐怖主义的战略伙伴。法国总统马克龙今天周一上午在爱丽舍宫与埃及总统塞西举行了会谈。双方主要盘点了区域危机，包括打击恐怖主义，利比亚问题，巴以冲突，与伊朗有关的战略挑战，黎巴嫩政治危机…。

人与神孰高孰低

据法新社报道，马克龙认为塞西总统在伊斯兰世界对法国掀起仇恨围攻之后访问法国是对法国的支持，他因此向塞西表示感谢。马克龙称，塞西总统是一个“非常伟大的阿拉伯和穆斯林国家”的总统。他还说，法国和埃及团结共建“文明空间”。而那些对行使言论自由的人判死刑或仇恨咒骂的行为，在这个空间里没有存在的位置。

马克龙捍卫批评宗教的权利，他也捍卫人高于神的价值观。他重申说，在法国，我们认为，什么都不能被置于人和人的尊严之上。这是启蒙哲学给我们留下的财产。

而塞西则强调宗教的“神圣”性。他重申埃及对法国历史教师帕蒂用先知漫画讲述言论自由遭车臣伊斯兰分子砍头事件表示谴责，并承认，人有权按自己的意愿相信和不信宗教。但他表示，坚持人类价值和宗教价值平等，伤数百万人的心，是有风险的，这个风险让他感到担心。

有节制地谈人权

埃及的人权状况受到法国舆论的广泛关注。多个非政府组织指控埃及当局践踏人权，呼吁总统马克龙向埃及总统塞西施压。据法新社报道，马克龙在会见塞西时，有节制地提到了埃及的人权问题。他表示，法国支持埃及转型为一个“开放的民主社会，变成一个“活跃的公民社会”。

马克龙在与塞西会谈后向媒体交代说，他有机会，以朋友之间的信任和坦率，与塞西谈了人权问题。他说，自己继续坚持一贯立场，那就是主张一个开放的，社会的民主制度，认可一个具有活力的活跃公民社会。