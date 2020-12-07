法国政府遭曝光反对议会强化控制武器出口：忧损及法国武器出口承诺信誉

12月7日星期一，法新社引述独立调查网站非政府组织Disclose的消息称，对于目前增加议会权力，控制法国武器出口的提议，政府方“持反对立场”，并在曝光的“防务机密”档案中指出，法国国家安全与防务办公室认为，若按照提议“大幅增加议会对武器出口的控制权力”，将“有可能危及法国在出口能力方面的承诺和信誉”。

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法国国家安全与防务办公室隶属于法国总理府，本次法新社报道所称曝光的4页防务机密文件即来自这一部门。文件反对由执政党议员雅克-梅尔和共和党议员米歇尔-塔巴罗的增强议会控制权的提议。两人提议，由议会“真正掌握武器出口问题的控制权”，具体提议成立议会代表团，根据目前的情报控制团运行模式，对法国的武器出口进行控制。对此，国家安全与防务办公室写道，“这一建议看似是为了提高透明度，优化权力执行方和立法方的对话，但目的实则是强化议会对于出口的控制权，限制政府的政策”，“这一对权力执行方的控制，将可能损及法国对出口能力的承诺和信誉”。Disclose在报道中指出，国家安全与防务办公室的上述文件已经送达总理府，总统府，国防部，外交部，经济部。

法国总理府对法新社表示，两位议员的提议“呼吁进行改革，这值得在遵守政府特权的前提下关注”，并称“将和议会一道，在宪法准则，权力分立的原则，以及保全法律保护的秘密的框架之下，进行研究”。但法新社特别强调，总理府在回应当中并没有具体提到这份曝光的文件。

对于曝光文件的内容，提交改革方案的两位表示稍感震惊，称“他们一直和总理府方面就相关工作保持着沟通，并不了解其上述态度”，而且“议员们已经在等待过几周出一个具体的结果了”。另外Disclose报道称，两人的提议“并不会干预政府的出口许可允准程序，而是会在事后对法国的出口选择大方向进行后期控制”，但“国家安全与防务办公室的分析人士们认为，这一提议必须被摈弃 ...因为可能会导致法国工业在一些国家被排除”，“受影响的不但会是国家防务机密，而且会是与法国战略伙伴的外交关系相关机密，与商业机密”。

法新社引述未具名的消息源称，法国武器出口与否的决定，是由总理参考部长间委员会就战争物资出口研究意见书来做出的，而议会则每年会收到一份报告，当中涵盖主要的年度出口情况，出口价值，具体物资类别与目的地等信息。