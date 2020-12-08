巴黎气候公约5年纪念日之际 马克龙总统到访核电厂法马通

法国总统马克龙周二到访坐落在勒克勒佐的核电厂法马通，保证就业，同时进行经济向绿色转型，承诺到2035年将核能占法国电力结构的份额减少至50%。

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法国总统马克龙今天到访坐落在中部地区勒克勒佐的核电厂法马通，法马通是法国生产核电机组的重要企业。在巴黎气候公约生效5年之际，马克龙总统到访核电厂一方面要保证法国核电行业的就业，展示政府重视核电行业，强调核电在减少温室气体排放中和法国生产混合能源的重要性，推动法国核电行业的改革。另一方面承诺法国到2035年将核能占法国电力结构的份额减少至50%。

此前法国总统接受采访表示，法国生产的电能中属于世界上使用碳化物最低的国家，核电生产过程中排放温室气体少，政府很难立刻全部代替核能发电。

法国核电重要企业法马通等待政府大力支持，如果政府不订购新反应堆将导致该企业失去竞争力，特别是随着政府向绿色经济过度，核电受到风能发电和太阳发电的挑战。法国政府曾经研究全部使用可替代能源的可能性。

5年前171国了签署《巴黎气候协定》于11月4日生效，该协议规定每5年检视减排成绩，通过再谈判的方式向各国政府施压，将气温升幅控制在2摄氏度以内的目标努力。