法国前总统萨科齐被控腐败检方求刑四年

在法国，这是一场空前的审判，检察官控告法国前总统萨科齐腐败和滥用影响力徇私，要求判处四年徒刑，其中两年缓刑。

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检察官在进行长达五小时的起诉后，要求判处同案的前最高法院法官吉尔贝特·阿奇伯特（Gilbert Azibert）和萨科齐的朋友兼律师蒂埃里·赫尔佐格（Thierry Herzog）同样的刑期。检察官并要求禁止后者五年内行使律师职业。

检察官控告说，如果前任总统牢记总统一职的伟大、责任和职责，就不会发生腐败和徇私枉法。

检察官继续控告，共和国不会忘记他们的总统，那仅仅是因为他们创造了历史，相反，人们不能容忍一位前总统忘记了他背负的共和国：法治国家。

检察官认为萨科齐一案损害了共和国价值，损害了司法机构，法律专业和总统形象。

萨科齐周二在法庭自辩中严辞否认所有指控。更早些时候，萨科齐表示，将如怒狮一样捍卫自己的清白。

前总统萨科齐被怀疑涉嫌于2007-2012担任总统期间，缔结“腐败公约”，通过其律师赫尔佐格，从最高法院大法官阿奇伯特那里获得受司法保护的法国女首富贝当古涉嫌非法资助萨科齐一案的秘密信息。

而阿奇伯特则被怀疑以提供相关信息换取萨科齐承诺，影响任免程序，以换取觊觎已久的摩纳哥大公国大法官之位，但后者并没有得到这一职务。

2014年，萨科齐和赫尔佐格通过秘密手机通话，注册名为“保罗·比罗斯”的别名，以方便进行私人会谈。二人解释称购买这些手机是为了避免成为非法窃听的目标。而法官怀疑他们实际上是为了避免被调查人员窃听。

审判结束后，萨科齐离庭时一言不发。他的律师则指控检方所指严重不符事实，检方对大量的漏洞，视而不见，指控毫无道理。

律师表示，她的顾客萨科齐充满信息，撤销检方的起诉“非常容易”。

星期三至星期四，被告将进行辩护。