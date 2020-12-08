法国反分裂法立法压力巨大，美国担忧法国宗教自由呼吁警惕太过压制的后果

12月9日星期三，法国部长委员会将正式收到反分裂法草案，该草案预计明年年初提至国民议会进行投票。目前该草案引发的社会激辩被视为立法机构审核的难度前瞻计量表，无论是被指责为“让整体安全法有关拍摄警察与武警权的争议条款暗度陈仓的25条”，还是收紧对幼童进行的家庭教育，严打网络仇恨言论并立法设置罪名，希望多管齐下捍卫世俗传统，这份反分裂法的草案都没有轻易可得到通过的迹象。

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12月8日星期二，法国政府(教育部)有消息透露称，面对舆论压力，将在幼童特殊情况下不去学校，而在家接受家庭教育的方面做妥协，此前，为了从最低龄防范极端主义滋生，法国政府希望严格要求幼童从3岁起前往学校接受教育。而美国也在同一天表示对法国的宗教自由产生忧虑。

美国国务院负责国际宗教自由事务的无任所大使萨姆-布朗巴克周二表示，他“很显然对法国正在发生的事情感到担忧”。他指出，“相信法国可能会出现具有建设意义的对话，这可能会有帮助，但当太过于压制，情况可能会恶化”。萨姆-布朗巴克称，“美方的观点是，政府的角色是需要保护宗教自由的，您当然不能用暴力的方式来参与信仰活动，但如果您用和平的方式参与信仰活动，那么您是有权这样做的”。

由于在一些盎格鲁-撒克逊国家引发了质疑，法国总统马克龙在11月初通过英国金融时报发表声明，指出“法国针对的是伊斯兰分裂主义，不是伊斯兰”。刚刚过去的周五，他再次试图澄清，称“法国和伊斯兰之间没有问题，法国和伊斯兰之间甚至有着源远流长的一段关系，法国只是想在把政治和宗教区分开来的情况下，建设共和国，而这一点是全世界很多地区有时候不太容易理解的”。有关因查理周刊事件余波而惨遭杀害的法国教师萨缪艾尔-帕蒂，马克龙也重申，“法国再一次遭到了攻击，遭攻击的原因是法国捍卫言论自由”。他表示，自己“对盎格鲁-撒克逊的新闻媒体的报道感到震惊，这些媒体说，这些法国人真的很奇怪，他们侮辱了先知，他们不喜欢伊斯兰，他们与这一宗教之间有问题”，并再次指出，“在法国，言论自由是全面而充分的，包括依据法国的法律，进行亵渎”。