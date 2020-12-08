法国染疫者每天过万 圣诞节恐泡汤 马克龙挨批

法国总统马克龙原定12中旬放松禁足管制和商家限制。但现在法国疫情趋势没有按马克龙的理想发展，每天确诊的染疫人数过万，且连日如此。法国政府打算在圣诞节前开放更多活动的计划可能要泡汤…马克龙受到前部长的批评。

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法国冠状病毒感染者数量一直降不下来。之前马克龙总统承诺如果每天感染人数降到5000之下，便可从12月15日开始放松管制，开放更多商业活动空间。但目前法国每天感染人数依然超过1万。这个情况已经持续了数日。

法国卫生当局担心一旦放松管制，圣诞节购物和团聚会导致更多人感染。法国卫生总局局长所罗门昨晚表示，按照着现在这样的限制水平（宽松灵活），法国每天的感染人数远远降不到5000以下。他表示，现在法国的医院继续受到严重冲击。他还警告疫情有进一步弹跳的可能。

不过，前法国社会党部长赛格兰-罗亚尔女士今天在法国南方电台表示，12月15日政府没有理由不放松禁足和限制。这位左翼政治家时常出来对马政府的政策批评几句。她的理由是，医院前线的冠状肺炎患者并没有比以前更多。所以就么有理由再让疫情的威胁影响法国人的经济活动。罗亚尔不同意政府设定的每天低于5000人感染的划线。她认为“正确的标准是让医院保持在不饱状态，能够继续治疗”，因此有必要“监视住院的情况”。

英国已经在今天开启接种辉瑞疫苗，估计法国和欧盟在今年年底之前也会批准启动接种程序。法国巴斯德研究院研制的疫苗可能几周后出来。据法国总理卡戴克斯日前邀请一位免疫专家介绍，届时可能将有三四款疫苗可供选择，但是他也警告说，这些疫苗出来只有两三个月，科学家们没有足够的时间来评估回溯。马克龙表示，接种抗冠状病毒疫苗采取自愿的原则。