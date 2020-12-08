马克龙呼吁国际合作调和“人类健康，动物健康，星球健康”，防范未来大流行病

12月8日星期二，法国总统马克龙在一场未来农业科学计划活动闭幕式上，通过提前录制的视频做了讲话，当中呼吁全球合作调和“人类健康，动物健康和星球健康”，以防范未来可能发生的大流行病。

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马克龙指出，“（新冠）全球大流行为我们敲响了警钟…在汇聚了人类健康，动物健康和生态系统健康的生物学链条之上，农业从业人员是生命体的保障者…需要建立跨领域的方式，涵盖公共健康，动物健康，地球健康，在地区，国家，国际等所有层级执行下去”。面对参会的科研人员，医疗界人士，农业技术员，种植者，养殖专家，环境专家等，马克龙强调，“在座各位的智慧，是地球未来与农业的关键…二战之后，法国和欧洲的农业对于民众来说可谓充足，但我们现在面临着新的任务，那就是在保证农业充沛的情况下，保全生物多样性，遏制住气候失调，同时尊重农业从业者们，和我们的消费者们”。

会议上，法国国家农业研究发展中心的生态系统发展科主任迪耶里-勒佛朗索瓦表示，“现在应该跨领域思考，例如有关病毒大流行的起源，很显然在生物多样性的流失，去森林化，和健康之间，有着关联”。“A星球计划”的科学委员会会长也指出，“虽然联合国十年前就有类似提议，但十年之后，我们依旧在原地踏步，而病毒的大流行让我们醒过来”。“A星球计划”始于2018年，致力于成为类似法国国防高等研究院的高级农学机构。