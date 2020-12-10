出于人权顾虑 法国球星格里兹曼宣布立即结束与华为合作

法国国家男子足球队球员，西甲巴塞罗那俱乐部球星安东尼·格里兹曼（Antoine Griezmann）12月10日通过其个人Instagram账户宣布，立即结束与中国通讯巨头华为公司的合作。此前，据《华盛顿邮报》引述美国宾西法尼亚州一家名叫IPVM，负责审查和调查视频监控设备的公司披露，华为被指参与了对维吾尔人的人脸识别项目。曾于2018年与法国队夺得世界报的格里兹曼呼吁，华为应“尽快采取具体行动，谴责这种大规模的镇压”。

广告 继续浏览后续

《华盛顿邮报》星期二报导指，该报在研究机构IPVM的协助下，于华为网站取得相关的项目资料，发现华为确实与主打人脸识别技术的北京旷视科技有限公司（Megvii）进行了项目合作。报导指，该测试报告记载了华为公司于2018年与旷视科技合作测试了，可以扫描面部的人工智能相机系统，该测试系统能够估算每个人的年龄、性别和种族，倘若检测到维吾尔族人的脸，则会触发“维吾尔族警报”，并可能向中国警察发出警报。

报导指，上述测试报告是在华为网站上找到的，但是在《华盛顿邮报》和IPVM向该公司征求意见后不久便被删除。不过，华为与旷视科技集团都承认该文件是真实的。华为的发言人格伦·施洛斯（Glenn Schloss）则表示，该报告“仅仅是测试，还没有看到实际应用。华为仅提供用于此类测试的通用产品。我们不提供自定义算法或应用程序。” 旷视科技发言人也强调，该公司的系统并非旨在针对或标记种族群体。

对此，格里兹曼星期四在Instagram账户上发出了一则黑底白字的声明。声明写道，“在强烈怀疑华为利用人脸识别软件促成了‘维吾尔警报’的开发后，我宣布立即终止与该公司的合作。”他还邀请华为“尽快采取具体行动，谴责这种大规模的镇压，并利用其影响力促进社会对人权和妇女权利的尊重”。

消息显示，此前在西甲马德里竞技队效力的格里兹曼在2017年4月成为华为全球品牌大使，随后代言了P10手机等系列产品。Instragram也是格里兹曼为华为等赞助商进行代言推销的主要平台之一。近期，格里兹曼等法国球星亦就法国国内发生的警察暴力案例加以公开谴责和呼吁。