法国12月15日逐步解禁 但万分谨慎

法国总理、内政部长和卫生部长等人10日举行联合记者招待会，宣布圣诞节前逐步解禁措施。从12月15日开始，民众外出不再需填写“出行证明”，除海外省之外，本土15日起从之前的禁足改为宵禁。宵禁时间也从之前的21点改为20点。电影院、戏院和博物馆不得开禁，需再等3个星期的时间，直至2021年1月7日后酌情决定是否开禁。而已经订票准备到亲朋好友处度圣诞节的人照例坐火车出“远门”。法国国家铁路局负责人已经表示，15日起坐火车的乘客不归为是违反宵禁规定者。

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法国两“禁”两“开”。第二次逐步解禁吸取上次的教训，采用20点宵禁的办法限制大家的夜生活。宵禁包括12月31日晚辞旧迎新的“除夕夜”。

法国总统在宣布第二次禁足时曾经表示，在开禁时应把每日确诊人数压在每天5000人以内。而根据这一个星期的情况来看，这个目标远远实现不了。在过去的24小时中，单日确诊人数高达近14000人。

法国内政部长达尔马宁在记者招待会上表示，12月31日宵禁期间将加强警力检查违反规定的人。反对党欧佩尔(Julien Aubert )嘲笑现政府实施的是乌托邦内政。

欧佩尔表示，监察措施怎么可能实施？12月31日是人们迎新年的热闹日子。他诙谐地表示：祝警察12月31日有好运！

法国电影院联合会总代表塞巴热(Marc-Olivier Sebbag)对政府不开禁表示非常愤怒。他对媒体表示，我们既气愤有沮丧！

根据法国最新民调，36%的民众对政府抗击疫情表示有信心。这个比率比两个星期前少了12个百分点。