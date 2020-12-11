公卫署：法国新冠疫情未来几周很可能再次走高

圣诞、元旦节日即将到来，法国新冠疫情传播形势依然严峻。法国公共卫生署(Santé publique France)11日发布的每周疫情通报认为，未来几周，法国新冠病毒传播很有可能再次走高。总统马克龙当日也在布鲁塞尔参加欧盟成员国领导人峰会之后的记者会上，呼吁法国人在圣诞节期间，加倍小心。

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根据公卫署这份最新通报，新冠疫情传播速度在连续四周大幅回落之后，新增感染病例下降的趋势开始出现停滞。主要指数都呈现稳定状态，而不再继续大幅下降。11月30至12月6日的一周中，新增病例为7万两千一百一十二例，比此前一周 减少了6%。因新冠病毒感染住院治疗的病例新增8424例，比此前一周减少9%。也就是说，在11月30至12月6日的一周中，法国每日平均新增感染病例都超过一万人。

根据法国总统马克龙11月24日宣布的方案，因应新冠病毒第二波疫情而自10月28日开始的二次封城防疫措施，11月28日开始分三阶段逐步解封。12月15日应当进入解封第二阶段，条件是每日新增感染病例降到5000人以下。 目前情况显然与这个标准差距太远。

12月11日，法国最近24小时内，新增感染人数为1万3750人。

公卫署通报指出，目前的疫情发展趋势预示未来几周，传播速度再次走高的风险很大，需要加倍警惕，尤其是在年底节日期间。

法国政府总理因此在周四晚间宣布调整了第二阶段解封措施。原本应当自12月15日起重新开门的博物馆、影剧院等文化场所将继续关门至明年1月7日。对人们外出的限制开始放松，但宵禁措施的时间从原定的晚上9点提前至晚上8点。圣诞之夜例外，但跨年之夜将不可能外出聚会，共迎新年。

总统马克龙周五在布鲁塞尔欧盟峰会结束后的记者会上特再次呼吁国民在圣诞节家庭团聚的同时，不要忽略防疫措施。

欧洲各地近日都陆续面对第二波新冠疫情。比利时卫生部门近日警告，国内新冠病毒感染人数及住院人数都处在一个太高的危险水平。