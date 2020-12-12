法国总参谋长结束对非洲马里的访问

存档图片：在萨赫勒地区参加反恐行动的军人 Image d'archive: Soldat de la force Barkhane dans le Sahel (image d'illustration)

法国总参谋长勒库安特将军现已结束对非洲国家马里历时48小时的访问。

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法国总参谋长勒库安特将军（Le général Lecointre）已于2020年12月11日周五结束对非洲国家马里历时48小时的访问。法国总参谋长在出访期间，探望了在马里北部参加反恐行动的法国和欧洲部队。这是巴马科政局在今年夏季发生巨大变化后，法国总参谋长首次访问马里。

据本台RFI记者Serge.D周六（2020年12月12日）发自巴马科（Bamako）的消息，法国总参谋长访问马里的首站，是探望驻扎在北部地区的法国军人，了解法军执行任务的情况，了解法国和欧洲军人支持马里部队的情况。勒库安特将军之后，前往首都巴马科，会晤了马里过渡政府的总统和副总统，以及军方高层。双方进行了开诚布公的交流。巴黎及其盟国希望加强与巴马科的军事合作。双方尝试规划法国乃至国际承诺的未来发展趋势。巴黎希望与马里展开更加紧密的合作，马里人与法国人一起，马里人和欧洲人一起。为此，还有许多工作要完成。具体的说，除了支持地面行动以外，法国专家还可能让马里军队分享其在日常运作和管理上的经验。