科西嘉岛将要求游客提供核酸阴性证明！

节前希望到法国南部科西嘉岛旅行的游客必须持有新冠阴性检测结果证明。核酸检测要求从12月19日开始截止至2021年1月8日，11岁以下儿童免检。违者将重罚135欧元。

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法新社12日消息，当地要求年底节前抵达科西嘉岛的游客应于72小时前持有核酸检测阴性结果证明，违者将被罚款135欧元。省政府要求有关部门加强港口和机场的监测。

省长和当地卫生局负责人12日在一次记者招待会上表示：从12月19日至2021年1月8日，年满11岁的游客前往科西嘉岛之前必须持有新冠阴性检测结果证明。

俩人表示，决定之前，他们和该岛的商业经营者和医疗部门进行了“广泛协商”。他们在记者会上表示，“这项义务将是在登机前七十二小时内进行一次测试。 我们认为，无论是PCR还是抗原性检测，检测方法已经很普及，对游客来说不会造成任何困难。

如果航空公司或海上运输公司不直接要求乘客提供监测结果，后者必须在登机前写一份“保证书”，以证明他们没有染病也没有任何症状。

省长和当地卫生局负责人还表示：检测证明和保证书要随身携带，并在警察进行抽查时能够出示化验室或药房的证明，证明他们已通过新冠监测。违规者将被罚款135欧元。