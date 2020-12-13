法国将展开新冠病毒大检测 勒阿弗尔市打前站

法国为防止第三波新冠疫情传播，从12月14日开始在4个城市展开大规模大量检测宣传。曾任总理、现任勒阿弗尔市市长的菲利普(Édouard Philippe)对媒体表示：“如果我们设法检测到大量人员，我们将避免疫情的传播”。除勒阿弗尔市之外，沙勒维尔-梅济耶尔(Charleville-Mézières）、里尔(Lille)、圣艾蒂安（Saint-Étienne）也是首批大检测的城市。核酸检测是自愿、免费的。参与者不需要预约，半个小时出结果。

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为防止第三波疫情，圣诞节前后，将在法国四个城市进行大规模的自愿核酸检测，这是法国的第一次以改善“检测、预警、防疫”策略。 该活动将于12月14日星期一在勒阿弗尔拉开序幕。

勒阿弗尔市市长的菲利普在大量检测前一天接受《星期日日报》记者专访时表示：我们很难设定检测多少人。在利物浦，他们设法在四天内对50万居民中的三分之一进行了测试。 如果我们测试的人数能够达到50％，那我就将是世界上最幸福的人！但实际情况告诉我们，检测人数很可能达不到一半儿。

法国在圣诞节前发起大量检测活动目的是告诫大家，要多家人负责；也要对朋友负责。法国卫生部长维兰12日提醒大家，检测是不能免疫的，大家检测仍应该做好一切的防范措施。

勒阿弗尔市在5天的大量免费检测中侧重新冠病毒抗原检测。勒阿弗尔市27万市民分散在54个城区。前总理表示，自愿检测的民众不用预约，来的人越多越好，测试结果在半个小时内就可以知晓。

为容纳更多的检测者，市政府动员了化验室、药房、诊所。市政府体育活动大厅也改成了检测中心。市政府还抽调了“ 250名护校学生、药剂师、门诊医生、民防、红十字会成员”。菲利普表示，勒阿弗尔市4所中学学生都将被检测；他希望教师也起一个带头作用。

说起勒阿弗尔市成为大量检测试点，菲利普表示，在第二波疫情传播中，勒阿弗尔曾是“诺曼底受影响最严重的城市，高峰传染率曾达10万中有500人确诊”。

其他参加大量检测活动的城市还有东北部城市沙勒维尔-梅济耶尔(Charleville-Mézières）、北部城市里尔(Lille)、东南部城市圣艾蒂安（Saint-Étienne）。

近24小时单日确诊人数仍过万。为11533人;死亡人数为150人。死亡总数为57911人。

10月31日至11月1日，斯洛伐克进行了首轮全民新冠病毒抗原快速检测。首轮共检测362.5万人，约占全国人口三分之二，检测发现了38359例阳性，感染率为1.06%。