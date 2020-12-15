意大利著名作家退还荣誉勋章抗议马克龙高调接待埃及总统

法国总统马克龙12月7日在爱丽舍宫高规格接待埃及总统赛西不仅遭受法国舆论以及国际人权组织的谴责，而且也引发意大利舆论的反弹，意大利著名作家与记者85岁的科拉多˙奥吉阿斯（Corrrado Augias）12月14日前往法国驻意大利使馆退还法国授予的十字勋章以示抗议。

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2016年意大利一位28岁的大学生雷吉尼（Giulio Regeni）曾经因为声援埃及茉莉花革命而被埃及当局逮捕，并且在被酷刑之后离奇死亡，意大利政府曾经召回意大利驻开罗大使，欧盟其他成员国也共同对此表示抗议。但是，几年之后，意大利政府已经恢复对埃及的武器出口，不过，意大利民间却无法遗忘这位年轻的大学生。

法国总统马克龙12月7日在爱丽舍宫高调接待埃及总统赛西并且授予十字勋章引发意大利舆论反弹，奥吉亚斯将自己的十字勋章退回给法国时向法国大使表示对欧盟未能在针对埃及问题上统一立场表示失望。之前他在意大利共和国日报上发表文章批评马克龙不应该对凶杀犯的公开同谋者西西颁发十字勋章。他质问道，十字勋章是为了表彰在军事以及社会领域作出杰出贡献的人，赛西究竟作出了什么贡献？ 他还在一份致法国大使的公开信中表示，雷吉尼（Giulio Regeni）的死亡是意大利无法愈合的伤痕，他曾经期待法国总统出于欧盟内部团结对此表示关注，但是，他对马克龙的行为十分失望。对此，法国驻意大利大使的回应是法国将永远站在捍卫人权的前线。

除了奥吉亚斯之外，意大利前文化部长 科菲拉迪（Sergio Cofferati）和意大利女记者卡斯特利纳（ Luciana Castellina）也同样因拒绝与赛西共享荣誉而决定将他们各自的荣誉勋章退还给法国。

自从香港抗争运动爆发以来，面对香港警察对民主派人士的严酷镇压以及港府强硬推出国安法，法国国民议会多位议员以及维权人士也曾经呼吁法国政府追回法国授予林郑月娥的十字勋章，法国政府至今未对此作出公开的回应。