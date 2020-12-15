法国今启审慎将禁足放宽为宵禁 愤怒的餐饮业者要求开业

法国餐饮业者在巴黎示威，抗议政府为遏制疫情关闭餐厅酒吧。标语牌写道：“让我们工作” 2020年12月14日

尽管法国今天12月15日开始审慎放宽疫情管制，将禁足改为宵禁。政府呼吁人们谨慎，避免节日聚会造成更多人感染。政府继续要求酒店和餐饮业关门。这些行业的从业者昨天汇聚巴黎，抗议政府的决定，要求立即开门营业。

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法国政府按计划今天12月15日将禁足放宽为宵禁。这是为人们准备过圣诞节和新年提供一定的空间。不过法国总理卡斯戴（Jean Castex）呼吁人们在接触禁足之际保持谨慎，避免节日集会导致疫情再出现高峰。他还建议家长在圣诞节假期前的周四和周五不要送孩子去学校。

对于酒店和餐饮业者的愤怒，法国总理今天周二早晨在“欧洲一台”表示，由于冠状病毒大流行的不确定性，政府不能保证酒店餐饮业在明年1月20日能够重新开业。他说，这要看年底的节日我们怎么过。如果我们没有集体责任感，那么，节日就可能加速病毒的传播。他还说，关闭餐饮业是令人“心碎”的必要决定。此外，影院，剧院，博物馆等文化场所也被要求继续关门。

法国自从出现冠状病毒疫情大流行以来，已有5万8,000多人因感染病毒而死亡。目前全国平均每天记录超过一万个新增病例。