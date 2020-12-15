法国开出明年经济复苏预测，但一切取决于疫情，是否还要封城宵禁

12月14日巴黎爆发的餐饮剧场等行业从业人员示威，中间牌子上写着“放我们去工作”，而图左棺材样的牌子上写着“餐厅死亡，酒吧死亡，迪厅死亡”。

12月15日星期二，法国国家统计与经济研究所发布国家经济走势预测，认为明年上半年法国经济将会逐步复苏，但强调，复苏的节奏和步速，取决于卫生状况与疫情的曲线演变以及随之下达的政策变化。

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法国经济今年经历了历史性的重创，预计年度国内生产总值暴跌9%。根据法国国家统计与经济研究所的预测，明年的经济复苏很有可能将受到疫情新一轮暴击而重担在肩，步履艰难。从今年年末的新一轮封城限足和从12月15日开始取而代之实行的宵禁政策，对经济的影响立竿见影，最后一个季度的经济在第一轮萎缩的基础之上，预计再跌4%，与此同时新增被摧毁工作岗位有30多万。全年遭到摧毁的工作岗位有69万，其中60万个是稳定工作岗位。失业率在年底稳定在了8%左右，从数字上看，这比第三季度尾声的9%要令人稍感宽慰，但当中隐藏着一个事实：许多失去工作的人因现在没办法重新找工作，已经不在统计范围之内。

放眼2021年，法国国家统计与经济研究所认为暂时无法预估年度百分比数字，但指出“明年第一季度有望回升3%，之后在第二季度再回升2%”，称“有希望在卫生情况逐步稳定下来的情况下，允许法国经济活动程度在上下半年交替之际重新回到比疫情之前低3%左右的水平”。这一预测基于新冠疫苗的普及化，全国经济重振计划，以及欧盟整体政策，但仍旧需要寄最大的希望于控制住疫情，另外经济复苏，各行各业速度也不尽相同，目前遭受打击最严重的例如餐饮，酒店，家政，交通等领域为法国国内生产总值贡献大约10%，虽然有望重振，但很难恢复到2019年的水平。