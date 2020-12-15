法国正式以宵禁代替封城：12月15日起，您能做什么，不能做什么

12月15日，法国按照此前制定的方案，正式取消封城限足，转而以20点到次日6点的宵禁取代之，12月24日圣诞夜除外。下面为您介绍根据新政策，您能做什么，不能做什么，政府建议如何做，以确保年末节庆之后，不出现疫情再度失控。

广告 继续浏览后续

首先，和上一次疫情宵禁不同的是，本次从12月15日起执行的宵禁开始时间提早了一个小时：从每晚20点，而非21点开始。宵禁期间，封城限足时可凭例外证明出门的事项，例如夜跑或者散步，被禁止。您可以选择在宵禁以外的任何时候，没有离家几多公里的限制，出门锻炼，且无需携带出门例外证明，但必须在20点之前回家。唯一能够帮助您在20点之后出门透气的，恐怕只有您的宠物，但不能离开居所方圆一公里的范围，且要填写相关的例外出门证明，选填“陪伴动物需求”相关一项。

另外，20点以后前往餐厅取餐也是被禁止的，不过您可以选择送餐到家，正规送餐员将有权以职业与工作需求，在宵禁期间继续为您服务，就像其他所有可以被证明的20点之后，6点之前上下班的需求一样，不会被罚款135欧元。20点以后前往超市购物将被禁止，但您可以继续去药店，按照出门例外证明当中的“健康需求”一项，购买药品等。此外，重大家庭事务，在政府邀请下参与社会服务等也是在宵禁期间被允许的。具体请移步内政部官网。

值得注意的是，虽然跨大区铁路或空路出行得以重启，但仅限于铁路与空路（不包含私家车等），且只有12月24日没有宵禁。重点：12月31日有宵禁，夜间不得因除了上述内政部链接当中提到的事项之外，自由行动。另外政府建议年末家庭聚会等期间，最好不要一次超过6个成年人相聚。

1月6日之前，电影院，剧场，博物馆等继续关闭，体育馆，马戏团，动物园，游戏厅不得在室内接待人员，餐厅，咖啡厅，健身房等如期关闭至1月20日。