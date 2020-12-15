5G来了！法国运营商打响价格大战

继竞争对手SFR，布依格和Orange之后，法国又一大通讯运营商Free在12月15日正式启动其5G移动网络服务。

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本次Free开出的价格十分诱人，此举大可引发新一轮价格战：该公司提出，花4G的钱，就可以使用5G，固话用户还能享受低价。这不仅令人想起了7年之前，法国从3G过渡到4G的时候，Free就因其非常具有竞争力的价格，被其他公司指责是“电信行业搅局者”。本次，该公司又打出了类似口号，宣称自己提供“唯一不用多交钱的5G套餐”。具体而言，若已经订购该公司其他服务，移动5G月费从9.99欧元到15.99欧元不等。

这令早先时候已经公布月费的其他法国运营商倍感不满，Orange尤其指出，和Free相反，其价格背后是始终优质的服务，另外两家公司使用的5G频率也有差距。法新社指出，以每月150Go流量的套餐为例，Free的月费是19.99欧元左右，而其他几家运营商价格是50欧元上下。不过，SFR和布依格已经推出25欧元套餐，每月可使用1350Go的流量。法新社指出，5G服务的陆续推出，虽然起始阶段出现压价竞争，但最终借着5G的机会整体抬高手机月费，在所难免。

为了完成网络铺设工作，各大通讯商需要得到法国国家频率管理局的技术许可，另外也需要在各大城市市政府走程序。现如今有不少大城市市长决定延期处理，巴黎市政府则将在本周三早上进行5G与环境关联性的讨论。